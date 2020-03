Fotbalová bundesliga bude přerušená minimálně od konce dubna

Německá fotbalová liga by měla být kvůli pandemii koronaviru přerušená minimálně do konce dubna. Dnešní návrh vedení soutěže sice ještě musejí příští týden schválit zástupci klubů, ale stejně jako v případě původního návrhu o pozastavení soutěží by mělo jít o formalitu.

Dvě nejvyšší soutěže v Německu byly minulý týden přerušeny do začátku dubna, ale už tehdy jejich šéf Christian Seifert mluvil o tom, že vynucená přestávka se velmi pravděpodobně prodlouží. Důvodem je rychle se šířící virus, který si v Německu dosud vyžádal přes 31 tisíc nakažených a více než stovka lidí onemocnění COVID-19 podlehla. Kvůli novému typu koronaviru byla přerušena nebo zrušena většina evropských fotbalových soutěží včetně pohárů nebo české ligy. Nákaza si mimo jiné také vynutila přeložení mistrovství Evropy na příští rok, kam dnes byla ze stejných důvodů přesunuta i letní olympiáda v Tokiu.