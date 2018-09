Fotbalisté Sassuola porazili venku Spal a v tabulce jsou třetí, Alavés remizoval

před 1 hodinou

Výsledky předehrávek italské a španělské fotbalové ligy.

Řím - Fotbalisté Sassuola porazili v utkání 6. kola italské ligy Spal na jeho hřišti 2:0 a v tabulce se posunuli na třetí místo za Juventus a Neapol. Skóre otevřel po hodině hry Claud Adjapong, vítězství hostů zpečetil v závěru střídající Alessandro Matri.

Jako první se do vyložené šance dostali domácí, ale Sassuolo podržel několika skvělými zákroky brankář Andrea Consigli. Prosadil se až na opačné straně hřiště italský reprezentant do 21 let Adjapong, který v této sezoně nastoupil poprvé.

Spal nenašel odpověď, naopak ještě jednou inkasoval a po třetí prohře klesl na osmou příčku o skóre za Janov. Pořád je na tom ale výrazně lépe než slavný AC Milán. Svěřenci Gennara Gattusa neudrželi vedení v Empoli, remizovali 1:1 a s jediným vítězstvím z pěti zápasů jim patří až 14. místo.

Fotbalisté Alavésu v 6. kole španělské ligy remizovali s Getafe 1:1 a propásli příležitost dotáhnout se na vedoucí Barcelonu s Realem Madrid. Před nimi o skóre zůstalo i třetí Atlético Madrid, o bod zpět je pátá FC Sevilla s českým brankářem Tomášem Vaclíkem.

Alavés zachránil aspoň bod až v nastaveném čase druhé půle, kdy na gól Amatha Ndiayeho z 80. minuty odpověděl Jonathan Calleri. Domácí v prvním poločasu kopali penaltu, jenže brankář Getafe David Soria pokus Ibai Gómeze vyrazil.

Italská fotbalová liga - 6. kolo:

Spal Ferrara - Sassuolo 0:2 (59. Adjapong, 90. Matri), Empoli - AC Milán 1:1 (71. Caputo z pen. - 10. vlastní Capezzi).

Španělská fotbalová liga - 6. kolo:

Alavés - Getafe 1:1 (90.+3 Calleri - 80. A. Ndiaye), Valladolid - Levante 2:1 (50. Ünal, 56. Nacho - 47. Postigo).