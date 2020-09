Napadl diváka, pak si to vyjasnili. Přesto německý fotbalista neunikl trestu

Německý fotbalista Toni Leistner z druholigového Hamburku dostal pětizápasový trest za napadení fanouška a navíc zaplatí pokutu 8000 eur (214.000 korun) za to, že svým jednáním porušil hygienická opatření.

Třicetiletý obránce se neudržel poté, co si po pohárové porážce 1:4 od domácího Dynama Drážďany vyslechl z ochozů urážky vůči rodině, zatímco se připravoval na televizní rozhovor. Za autorem slovních útoků si doběhl do hlediště a srazil jej k zemi.

"Finanční trest je důsledkem porušení hygienické koncepce, které nehodláme bagatelizovat," vysvětlil šéf disciplinární komise Hans E. Lorenz. Hráč se provinil proti opatřením svazu a ligové soutěže tím, že opustil vyhrazenou zónu a vydal se do prostoru pro diváky. "Tím vystavil sebe a případně také třetí osobu nebezpečí nákazy koronavirem," uvedl svaz ve zdůvodnění peněžního trestu.

Samotný útok na fanouška disciplinární komise označila za velmi závažné provinění, proto distanc platí i pro ligová utkání, ačkoliv k incidentu došlo v pohárové soutěži. Bývalý hráč Queens Park Rangers Leistner proto přijde o úvodní tři zápasy sezony, trest na další dvě utkání má podmíněný odklad na rok.

Leistner, který se v Drážďanech narodil a od roku 2010 do sestupu do třetí ligy v roce 2014 za Dynamo také hrál, už v minulém týdnu veřejně projevil lítost nad svým jednáním. S fanouškem se dokonce spojil a osobně se mu omluvil. "Telefonovali jsme si a vysvětlili si to," uvedl Leistner na klubovém twitteru. "On stejně jako já uznal chybu. Přijal jsem jeho omluvu a mezi námi je ta věc vyřízená," dodal.