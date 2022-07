Král končí v Rusku. Využil pravidla FIFA a pozastavil smlouvu ve Spartaku Moskva

Rozhodnutí o termínu voleb prezidenta republiky, jejichž první kolo se uskuteční v polovině ledna příštího roku, bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů. Od té chvíle je předvolební kampaň oficiální a všechny náklady na ni se budou započítávat do zákonem stanoveného finančního limitu. Adepti na funkci hlavy státu mají čas na přihlášení se do úterý 8. listopadu. Už do poloviny příštího týdne, tedy 6. července, by si ale měli zřídit transparentní účet pro financování volební kampaně. Vyplývá to z harmonogramu volebních kroků, který na svém webu zveřejnilo ministerstvo vnitra.

Termín voleb oznámil v pondělí předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS), úvodní kolo stanovil na 13. a 14. ledna 2023. Volby se rozhodl vyhlásit už začátkem léta kvůli tomu, aby volební podmínky byly férové pro všechny adepty na úřad hlavy státu. O nejvyšší ústavní funkci zatím projevily zájem dvě desítky lidí, ne všichni ale kandidaturu oficiálně oznámili.