Fotbalista Keita v Německu padělal řidičský průkaz a dostal pokutu přes deset milionů

před 1 hodinou

Záložník Naby Keita z Lipska dostal od německých úřadů obří pokutu 415.000 eur (10,6 milionu korun). Dvakrát se v Německu pokusil získat řidičský průkaz s pomocí padělaného řidičského oprávnění z rodné Guineje.

Berlín - Záložník bundesligového vicemistra Lipska Naby Keita dostal od německých úřadů obří pokutu 415.000 eur (10,6 milionu korun). Dvaadvacetiletý fotbalista byl podle listu Bild potrestán za to, že se dvakrát pokusil v Německu získat řidičský průkaz s pomocí padělaného řidičského oprávnění z rodné Guineje.

Pokuta byla vyměřena podle hráčova platu, který činí zhruba tři miliony eur za sezonu. Keita s trestem nesouhlasí a odvolal se proti němu. Případem se tak bude zabývat soud.

Keita přišel do Lipska loni ze Salcburku a zařadil se mezi klíčové hráče týmu. V minulé sezoně pomohl osmi góly a osmi asistencemi k senzačnímu druhému místu v německé lize. V létě se Lipsko dohodlo na jeho přestupu s Liverpoolem, který za něj zaplatí 48 milionů liber plus bonusy. Keita se do Anglie přesune po této sezoně.

Není prvním fotbalistou, který kvůli potížím s řidičským průkazem dostal vysokou pokutu. Německý reprezentant Marco Reus musel v roce 2014 zaplatit dokonce 540.000 eur za to, že jezdil několik let bez řidičského oprávnění.