Fotbal versus Twitter: Vypněte sociální sítě, nabádá po rasistických útocích Neville

před 47 minutami

Anglie v posledních dnech řeší rasismus na sociálních sítích vůči fotbalovým hvězdám tmavé pleti. Nejvýraznější postavou kauzy je francouzský útočník Paul Pogba, který to od fanoušků na Twitteru nevybíravě schytal poté, co neproměnil penaltu.

Běžela 68. minuta zápasu Wolverhampton - Manchester United. Po zákroku Ryana Bennetta na Pogbu se píská penalta. Pogba si bere míč, jenže jeho ránu k tyči brankář Rui Patrício vyráží a drží remízový stav 1:1. Zatímco Francouz se se spoluhráči ještě přes dvacet minut snaží zlomit utkání na stranu rudých ďáblů, jeho twitterový účet zaplavují rasistické úrážky.

Situace se na ostrovech záhy stala tématem. Zvedli jej sami sportovci a trenéři, kteří slovní útoky na sociálních sítích příkře odsoudili. Nejhlasitějším kritikem se stal hlavní trenér anglické ženské fotbalové reprezentace Phil Neville. Ten vyzval sportovce k bojkotu sociálních sítí.

Jemu a dalším vadilo, že společnosti jako Facebook nebo Twitter dělají proti rasismu na jejich platformách málo. "Musíme udělat drastická opatření. Tyto situace jsem také zažil se svými svěřenci a Instagram ani Twitter proti tomu nic nedělají," stěžoval si bývalý obránce Manchesteru United a Evertonu. K Nevillovi se přidali i Pogbovi spoluhráči.

"Už těmto korporacím nevěřím. Bojkotujme sociální sítě. Zbavme se jich aspoň na šest měsíců," vyzval sportovce Neville. "Uvidíme, jaký dopad to bude mít na tyto společnosti," dodal.

Jeho slova zřejmě měla efekt. Odsuzující reakce z řad sportovců donutily Twitter reagovat, přestože zpravidla podobné situace řeší jen obecnými prohlášeními. Zástupci sociální sítě uvedli, že v budoucnu se budou snažit o aktivnější přístup v boji s rasismem na síti. Zároveň zahájili vyšetřování, které se týká útoků na přibližně padesát fotbalistů tmavé pleti ve Velké Británii.

"Víme, že pro ochranu našich uživatelů toho musíme dělat více. Rasismus u nás nemá místo," píše se v tiskové zprávě Twitteru. Jeho zástupci by se měli v brzké době setkat jak s představiteli Manchesteru United, za který hraje Pogba, tak s organizací Kick It Out, která se snaží prosadit rovnost ve fotbale.

V uplynulých dnech se za Pogbu a další napadané hráče, jako třeba Tammyho Abrahama z Chelsea, postavili například angličtí reprezentanti Harry Maguire nebo Marcus Rashford. "Někdo tyto trolly musí zastavit," prohlásil Maguire. "Už toho bylo dost," zlobil se Rashford.

Potřebný tlak se fotbalové komunitě podařilo vyvinout. Později v prohlášení uvedla společnost Facebook, že bude investovat do technologií, které povedou ke snížení výskytu urážek a obtěžování na sociálních sítích.