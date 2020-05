Fenomén Haaland přivítal fotbal zpět na scéně. Schick jen střídal a Lipsko ztratilo

První branku po koronavirové pauze vsítil symbolicky kanonýr Dortmundu Erling Braut Haaland. Bundesliga je zpět.

Fotbalisté Dortmundu při návratu německé ligy po dvouměsíční koronavirové pauze deklasovali ve vestfálském derby Schalke 4:0. Borussia v neúplné tabulce ztrácí bod na vedoucí Bayern Mnichov, který má k dobru nedělní zápas s Unionem Berlín.

Třetí Lipsko se střídajícím Patrikem Schickem remizovalo 1:1 s Freiburgem, Hertha Berlín při soutěžní premiéře trenéra Bruna Labbadii zvítězila 3:0 na hřišti Hoffenheimu, za který nastoupil Pavel Kadeřábek. Augsburg s Markem Suchým podlehl 1:2 Wolfsburgu gólem z nastavení.

Bundesliga se začala hrát jako první velká fotbalová soutěž v Evropě. Všechna utkání 26. kola se uskutečnila bez diváků a musela být dodržována přísná hygienická opatření.

"Výsledek 4:0 proti Schalke, to je OK. Klíčem bylo, že tým hrál dobře i v defenzivě. Bylo to úplně jiné utkání než normálně a těžko se mi hodnotí, ale hráči se na svůj úkol dokázali dobře soustředit," uvedl trenér Dortmundu Lucien Favre.

Borussia byla od začátku aktivnější a ve 29. minutě vstřelil první bundesligový gól od března Erling Haaland, jenž zblízka zakončil akci Thorgana Hazarda a Julian Brandta.

Devatenáctiletý norský kanonýr zaznamenal 13. soutěžní branku ve 12. zápase za Dortmund. To se před Haalandem v Německu povedlo jen někdejšímu hráči Brém Klausi Matischekovi v roce 1965.

Těsně před pauzou zvýšil Raphaël Guerreiro po rychlém brejku, kterému předcházela nepovedená rozehrávka brankáře Markuse Schuberta.

"Velmi zvláštní, když neslyšíte žádný hluk. Vystřelíte na branku, uděláte skvělou přihrávku, dáte gól - a nic se nestane. Bylo to hodně komické. Ale naši fanoušci nám hrozně moc chyběli," prohlásil Favre.

Domácí začali dobře i druhý poločase a už po třech minutách zvýšil Hazard po Brandtově přihrávce. V 63. minutě dokonal debakl Schalke Portugalec Guerreiro svým druhým gólem v derby. Dortmund v bundeslize porazil Schalke poprvé od listopadu 2015.

"Nehráli jsme dobře a inkasovali góly ve velmi špatných chvílích. Minimálně dvě branky bylo možné snadno ubránit. Porážky v derby jsou obecně nepříjemné, i v takové bizarní atmosféře," řekl kouč Schalke David Wagner.

Freiburg v Lipsku poslal do vedení ve 34. minutě Manuel Gulde. Trápící se favorit vyrovnal až v 77. minutě zásluhou Yussufa Poulsena. Chvíli poté se dostal na hřiště Schick. V nastavení sice Robin Koch vstřelil druhý gól hostů, který ale byl po zásahu videorozhodčího odvolán kvůli ofsajdu.

Hertha bez disciplinárně potrestaného záložníka Vladimíra Daridy o jasném triumfu rozhodla ve druhém poločase. Mezi 58. a 60. minutou se prosadili vlastním gólem Kevin Akpoguma a Vedad Ibiševič. Vítězství hostů v 74. minutě zpečetil Matheus Cunha.

Za Augsburg z českého tria nastoupil pouze stoper Suchý, jenž dostal žlutou kartu a v 65. minutě byl vystřídán. Brankář Tomáš Koubek i záložník Jan Morávek zůstali na lavičce. Ve 44. minutě otevřel skóre Renato Steffen. Krátce po změně stran srovnal Tin Jedvaj, ale další gól jeho spoluhráče Felixe Uduokhaie byl odvolána kvůli ofsajdu. Těsně před koncem o triumfu Wolfsburgu rozhodl Daniel Ginczek.

Záchranářská bitva mezi Düsseldorfem a Paderbornem skončila bez branek. Sobotní bundesligový program uzavře večerní duel Frankfurtu s Mönchengladbachem.

Německá fotbalová liga - 26. kolo:

Augsburg - Wolfsburg 1:2 (54. Jedvaj - 44. Steffen, 90.+1 Ginczek), Dortmund - Schalke 4:0 (45. a 63. Guerreiro, 29. Haaland, 48. Hazard), Düsseldorf - Paderborn 0:0, Hoffenheim - Hertha Berlín 0:3 (58. vlastní Akpoguma, 60. Ibiševič, 74. Cunha), Lipsko - Freiburg 1:1 (77. Poulsen - 34. Gulde),

18:30 Eintracht Frankfurt - Mönchengladbach.