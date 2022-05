Divoký finiš v Anglii. Fanoušci zfackovali brankáře, Anfield obalamutily fake news

Drama

V Anglii se o titulu rozhodovalo doslova až do posledních minut. Liverpool byl blízko senzačnímu comebacku. Ještě v lednu ztrácel na Manchester City 14 bodů, ale vrátil se do hry a ještě 10 minut před koncem posledního kola to vypadalo, že Manchester nakonec přeskočí. Radovali se však nakonec modří.