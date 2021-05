Fanoušci West Hamu touží po české kolonii. Na seznam přibývají další jména

David Moyes dlouho slavit nebude, skvělá sezona West Hamu je pro něj pouze začátkem. Skotský manažer bezpostředně po dobytí pohárové Evropy vyhlašuje ambice na dlouhodobější posun tradičního východolondýnského klubu mezi top anglické kluby. K tomu ale budou potřeba posily. Zaloví Kladiváři opět v Česku?

Česká, přesněji řečeno slávistická cesta se osvědčila. Tomáš Souček a Vladimír Coufal nadchli bleskovou aklimatizací v Premier League a stali se předními adepty na ocenění pro posilu sezony napříč celou soutěží.

Pro klub vznikl návod, jak z přestupového trhu vytěžit maximum v poměru mezi cenou a výkonem.

Příchody drahých hvězd, které se West Hamu v minulosti mnohokrát hrubě nevyplatily, by měly být minulostí. Moyes a sportovní vedení klubu už přemýšlí jinak a fanoušci teď všeobecně předpokládají, že během léta přibude do sestavy Hammers další Čech.

Vlna spekulací po skončení sezony nabírá na síle. Českých jmen na fanouškovském seznamu přání přibývá. Nejnovějším přírůstkem je na něm Tomáš Vaclík.

Otázku citlivého brankářského postu musejí Kladiváři v létě řešit stůj co stůj. Dosavadní jedničce Lukaszi Fabianskému bude příští rok už sedmatřicet let, zdravotních potíží u polské stálice v poslední době přibývá. Jeho náhradníkovi Darrenu Randlophovi táhne na pětatřicet a přesto, že v této sezoně dokázal vždy dobře zaskočit, nepanuje přesvědčení, že by mohl zastávat roli týmové jedničky.

I proto se dlouhé měsíce mluví o slávistovi Ondřeji Kolářovi, o vážném zájmu Hammers o šestadvacetiletou oporu sešívaných psal už v prosinci renomovaný The Athletic. Ani zdaleka to ale není jediné jméno.

Podle Talksportu je West Ham jedním z nejagresivnějších lovců anglického reprezentanta Sama Johnstonea, jehož West Brom letos sestoupil do Championship. V médiích se mihlo také jméno barcelonského Neta, ve všech zmíněných případech by ale šlo o poměrně nákladné investice.

To dvaatřicetiletý Vaclík je po ukončení angažmá ve španělské Seville k dispozici zdarma, a jelikož není brankářský post ani zdaleka jediným, kde West Ham pálí bota, byl by podle fanoušků ideálním řešením právě on.

"Moyes o něm nepochybně ví a jistě bude v pokušení ušetřit tam nějaké peníze. Finance totiž budou potřeba zejména na Jesseho Lingarda, nějakého kvalitního hrotového útočníka a posilu do středu zálohy," vyjmenoval fanouškovský server Hammers News hlavní letní priority.

Ano, střed zálohy je dalším postem, v jehož souvislosti se hlasitě skloňuje české jméno.

Declan Rice a Tomáš Souček za sebe prakticky nemají náhradu, stárnoucí legenda klubu Mark Noble má před sebou poslední sezonu a očekává se, že se jeho čas strávený na hřišti bude nadále ztenčovat. Na štítové pozici dokonce musel v závěru sezony párkrát zaskakovat ofenzivněji laděný Argentinec Manuel Lanzini a přestože si na netradičním místě vedl nad očekávání dobře, Moyes nutně potřebuje klíčový post zajistit.

Obzvlášť, když bude v létě o Rice se Součkem velký zájem. Obě opory sice jasně deklarují odhodlání zůstat a budovat novodobou kladivářskou slávu, nabídka, která se neodmítá, ale přijít může, což v několika rozhovorech připustil i sám Moyes.

Éterm stále hlasitějí zní jméno Alexe Krále. O třiadvacetiletého záložníka Spartaku Moskva se Kladiváři zajímají už od podzimu, což v lednovém rozhovoru pro Aktuálně.cz potvrdil i Vladimír Coufal.

"Vyptávali se na něj. Na charakter a podobné věci. Určitě to nebylo v té fázi, že by poslali Spartaku Moskva nabídku. Nicméně Alex je přesně ten typ, který by nám pomohl, který by mohl jednou nahradit Declana, pokud by se vydal za lepším," říkal tehdy pravý bek Hammers.

Podle zpráv z anglických médií zájem o Krále během jara nevychladl, právě naopak. Sunday Mirror přinesl na konci minulého týdne informaci, že je West Ham ochoten vyplatit moskevskému velkoklubu údajně požadovaných 14 milionů liber. Jednání už se měla rozběhnout.

Jediný hráč ruské Premier Ligy, který během uplynulého ročníku zaznamenal 1000 přihrávek, bude v létě horkým zbožím a příznivci Hammers - podobně jako Coufal - doufají v jeho příchod, což potvrdily jejich četné nadšené reakce na sociálních sítích.

"Za 14 milionů by to byla trefa do černého. Udělejte to! Mladý, fyzicky skvělý s excelentní technikou a dovednostmi. Navíc by měl do týmu rychle zapadnout," napsal na Twitter jeden z fanouškovských účtů.

£14m would be an absolute bargain!

Make it happen!

Young, physical unit, excellent technical ability & skill, great passing range & should settle quickly! https://t.co/17HWMDkXdC — WHUFC_⚒️_Football_Sloth (@WhufcSloth) May 23, 2021

Vážným kandidátem na dres Clarets and Blues by navíc mohl být i Adam Hložek. Osmnáctiletý reprezentant je zmiňován zhruba stejně často, jako další talent z české ligy, slávista Abdallah Sima.

Hložka zmínil server Football.London v článku o sedmi hráčích, které by Moyes podle náznaků ze zákulisí mohl chtít v létě podepsat.

Kromě českého mladíka jmenují brankáře Alphonsea Areolu z PSG nebo Sama Jonstonea z West Bromu, obránce Southamptonu Ryana Bertranda, záložníka sestoupivšího Sheffieldu Sandera Bergeho, již zmíněného Jesseho Lingarda, jehož hostování z Manchesteru United by Hammers rádi proměnili v trvalý přestup, a Thomasem Tuchelem v Chelsea málo využívaného útočníka Tammyho Abrahama.

"Hložek umí hrát na mnoha pozících napříč ofenzivní linií. Jeho věk, všestrannost a potenciál jsou pro West Ham velmi atraktivními prvky," pochválil sparťana Football.London, avšak dodal, že v jeho případě by rychlá adaptace v Premier League byla výzvou.

Evening Standard v článku vyjmenoval tři zásadní letní priority West Hamu: podepsat natrvalo Lingarda, odrazit očekávaný zájem o Rice a najít další "české parťáky".

"Fanoušci věří, že bude Moyes utrácet chytře. Pár posil podobných Součkovi a Coufalovi by znamenalo úspěšné přestupové okno," napsal londýnský list s tím, že na odchodu z klubu jsou Felipe Anderson, Andrej Jarmolenko a Fabian Balbuena.

Skotský manažer se zatím vyjadřoval směrem k přestupům nekonkrétně až zdrženlivě a spíše se snažil potlačit velká očekávání. Zároveň ale uznal nutnost kvalitního rozšíření kádru.

"Chceme kontinuálně budovat tým, potřebujeme větší konkurenci na jednotlivé posty. Hráči si nesmí myslet, že to mají v týmu snadné. Chci hladové fotbalisty, co nás zase posunou o kus dál," poznamenal Moyes.