"Byl to projev respektu." Fans Interu podpořili rivaly, kteří hučeli na jejich hvězdu

před 1 hodinou

Nečekaného zastání se dočkali fanoušci fotbalového Cagliari, kteří o víkendu v zápase italské ligy hučeli na útočníka Interu Romelua Lukakua. Podpořili je totiž příznivci milánského klubu, přestože se terčem urážek stala hvězda jejich klubu.

Zatímco Lukaku vystoupil ostře proti rasistickým urážkám a podpořili ho třeba i spoluhráč Milan Škriniar či trenér Antonio Conte, podle příznivců Interu se vůbec o problém s barvou pleti nejednalo. Tvrdí to v otevřeném dopise Lukakuovi, který umístili na facebookový profil silné fanouškovské skupiny Curva Nord.

"Ahoj Romelu, píšeme ti jménem Curva Nord, ano, těch chlapíků, kteří tě vítali při tvém příchodu do Milána. Vážně nás mrzí, že si myslíš, že to, co se stalo v Cagliari, bylo rasistické. Měl bys pochopit, že Itálie není jako řada severoevropských zemí, kde je rasismus SKUTEČNÝ problém," píše se ve vzkazu.

Lukaku po svém příchodu z Manchesteru United na San Siro odehrál za jednoho ze soupeřů Slavie ve skupině Ligy mistrů zatím dva zápasy a vstřelil dva góly. V Cagliari rozhodl o výhře z pokutového kopu, při jehož exekuci musel poslouchat z tribun hučení a opičí skřeky. Gól pak ani neslavil.

"Slyšel jsem něco, co by na fotbale nikdy být slyšet nemělo. Bohužel k tomu pořád dochází," posteskl si slovenský bek Interu Milan Škriniar.

"V Itálii je zapotřebí hodně zlepšit kulturu. Lidé by k soupeřům měli mít větší respekt a celkově by měli být ohleduplnější vůči těm, kdo dělají svou práci," řekl trenér vítězů Antonio Conte.

Podle příznivců jejich celku se však nejedná o rasismus. "Rozumíme tomu, že ti to jako rasistické mohlo připadat, ale není to tak. V Itálii používáme nějaké způsoby k tomu, abychom pomohli svému týmu a abychom soupeře znervózněli. Takže ne kvůli rasismu, ale abychom ho rozhodili," vysvětlují fanoušci Interu.

"Jsme multietnická fanouškovská skupina a vždycky jsme vítali hráče ze všech koutů světa. Přesto jsme vždycky používali tyhle způsoby proti hráčům soupeřů v minulosti a nejspíš tak budeme činit i v budoucnu. Nejsme rasisti a stejně tak jimi nejsou ani fanoušci Cagliari," tvrdí příznivci.

Fandové Interu dokonce prohlašují, že hučení a opičí skřeky jsou projevem respektu. "Prosíme, zvaž způsob italských fanoušků jako formu respektu, že se obávají gólů, které bys mohl vstřelit jejich týmu, ne jako to, že by tě nenáviděli nebo byli rasisty," objasňují tifosi milánského mužstva.

Vyznavači černomodrých barev také nabádají Lukakua, že svými prohlášeními o rasismu jen napomáhá k represím proti slušným fanouškům na italských fotbalových stadionech.

"Jsme velmi citliví a otevření ke všem lidem. Ubezpečujeme tě, že v naší organizaci je plno fanoušků různých ras a fanoušků z různých částí Itálie, kteří také používají tyto způsoby, aby provokovali soupeře, i když jsou stejné rasy nebo pochází ze stejných regionů. Prosíme, pomoz nám vyjasnit, co je skutečný rasismus a že italští fanoušci nejsou rasisti," apeluje sdružení Curva Nord.

"Italští fanoušci možná nejsou dokonalí a rozumíme tvé frustraci z těchto projevů, ale určitě nejsou míněny rasisticky," uzavírají příznivci Interu.