Fanoušci Benfiky napadli kameny autobus s hráči. Dva fotbalisté skončili v nemocnici

Útočník Timo Werner je údajně blízko odchodu z Lipska do Chelsea. Londýnský klub už podle médií souhlasil s tím, že využije výstupní klauzuli ve smlouvě čtyřiadvacetiletého fotbalisty a zaplatí za něj 60 milionů eur (asi 1,6 miliardy korun).

Werner v minulosti působil ve Stuttgartu a do Lipska přišel před čtyřmi lety. V probíhající sezoně dal za saský celek ve všech soutěžích 31 branek a pomohl mu do čtvrtfinále Ligy mistrů. V bundeslize je Werner s 25 góly druhým nejlepším střelcem a Lipsku, za které nastupuje i český reprezentant Patrik Schick, patří třetí místo.

Právě Schickovu budoucnost by mohl Wernerův odchod ovlivnit. Český útočník je v Lipsku na hostování z AS Řím a součástí dohody je i možnost přestupu za 29 milionů eur. Trenér Julian Nagelsmann ale prohlásil, že o přestupu by uvažoval v případě, že cena klesne na 20 milionů. Schick zatím v 18 bundesligových zápasech dal devět branek.