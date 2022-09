Exsparťan už je v Manchesteru United. "Rudí ďáblové" přivedli Slováka Dúbravku

Bílý dům vyzval Čínu, aby skoncovala s krutostmi vůči Ujgurům a umožnila přístup do oblasti Sin-ťiang, kde tato menšina žije. Bílý dům tak reagoval na zprávu vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové, podle níž vyšetřovatelé situace v Sin-ťiangu získali důkazy o mučení. Zprávu uvítal šéf americké diplomacie Antony Blinken a požaduje, aby Peking nesl za "genocidu" odpovědnost.

Podle zprávy se čínské úřady dopustily v letech 2017-2019 závažných porušení práv příslušníků menšiny Ujgurů a dalších muslimských menšin v Sin-ťiangu a získané důkazy mohou svědčit o spáchání zločinů proti lidskosti.

Mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierreová řekla, že USA zprávu uvítaly. "Vyzveme Čínu, aby ty krutosti okamžitě zastavila," sdělila. USA budou také požadovat nezávislé vyšetřování a zajištění přístupu do Sin-ťiangu.

Podle Blinkena musí být Čína pohnána k odpovědnosti. "Ta zpráva posiluje a potvrzuje naše vážné obavy, že se čínské úřady dopouštějí na muslimské ujgurské menšině genocidy a zločinů proti lidskosti," sdělil Blinken.

USA budou podle něj nadále požadovat, aby za to čínské úřady nesly odpovědnost. "Vyzýváme je, aby propustily nespravedlivě zadržované a aby umožnily nezávislým vyšetřovatelům přístup do Sin-ťiangu, do Tibetu a napříč Čínou," žádal šéf americké diplomacie.

Počínání Číny na základě vydané zprávy odsoudila Evropská unie, a vyjádřilo se k ní několik zemí i generální tajemník OSN António Guterres. Podle Číny je zpráva založená na lži a dezinformaci.