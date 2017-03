Evropské ligy neprodloužily kvůli změnám v LM dohodu s UEFA. Můžou tak hrát i v pohárové dny

před 1 hodinou

Změny v Lize mistrů nechceme. Sdružení evropských fotbalových lig poslalo UEFA jasný vzkaz. Neprodloužilo dohodu, kterou nejvyšším evropským fotbalovým orgánem mělo, a nyní mohou kluby hrát ve stejný dny, kdy je na programu Champions League.

Lisabon - Sdružení evropských fotbalových lig (EPFL) neprodloužilo na protest proti chystaným změnám v Lize mistrů dohodu s UEFA. Podle EPFL nová kvalifikační pravidla výrazně naruší vyrovnanost národních soutěží a ještě zvýrazní finanční rozdíly mezi bohatými kluby a těmi ostatními.

Podle chystaných kritérií by od sezony 2018/19 měla každá ze čtyř nejlepších lig jisté čtyři účastníky, pátá a šestá po dvou a sedmá až desátá po jednom. Mistři ze soutěží na 11. a 12. místě by pak zamířili do čtvrtého předkola, jejich vicemistři do druhého předkola. České lize, která není členem EPFL, momentálně patří v pořadí koeficientů 11. příčka.

"Máme vážné obavy, že chystané změny pro roky 2018 až 2021 budou mít neblahý vliv na úroveň domácích soutěží a jejich vývoj," uvedlo v prohlášení sdružení, jenž zastupuje i anglickou, italskou, španělskou a francouzskou ligu. Z předních soutěží tak není jeho členem pouze německá bundesliga.

Kritikům se totiž nelíbí, že pravidelní účastníci evropských pohárů mají díky finančním prémiím výhodu, kterou nemůžou jejich konkurenti smazat. Švýcarskou ligu například vyhrála sedmkrát za sebou Basilej, Olympiakos získal v Řecku 18 z posledních 20 titulů a Dinamo Záhřeb ovládlo už 11 ročníků chorvatské ligy v řadě.

Ke změnám v Lize mistrů sáhla UEFA kvůli tomu, aby zmírnila tlak Evropské klubové asociace, která hájí zájmy největších klubů, na vytvoření uzavřené superligy. "Narůstající rozdíl mezi největšími kluby a těmi ostatními je jedním z největších problémů, které evropský fotbal v následujících deseti dvaceti letech čekají," přidal předseda EPFL Lars-Christen Olsson.

EPFL proto neprodloužilo dohodu s UEFA, která skončila v polovině března. "Evropské soutěže odteď budou mít naprostou volnost v rozlosování zápasů, takže budou moci hrát utkání ve stejné dny i časy jako Liga mistrů," uvedlo sdružení na svých internetových stránkách.

autor: ČTK