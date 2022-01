Epidemie odkládání. Roste podezření, že se kluby Premier League schovávají za covid

Fotbalová Premier League je v horké fázi sezony, krátce po polovině odehraných kol se soutěž láme a rozdávají se karty pro jarní finiš. Koronavirus ale nadále ovlivňuje i anglický fotbal a počet odložených zápasů každým týdnem roste. Sílí ovšem pochybnosti, do jaké míry je za tím covid a do jaké míry týmy situace zneužívají.

Naposledy se debata rozproudila po odložení severolondýnského derby, které se mělo hrát uplynulou neděli. Arsenal podal žádost o odklad v sobotu, den před zápasem. Důvodem byl dle klubu nedostatečný počet hráčů k sehrání utkání, chyběli kvůli koronaviru, zraněním, karetním trestům nebo Africkému poháru národů (Afcon).

Podle serveru Sky Sports News žádost Arsenalu naštvala vedení Spurs, které nevěří, že by tým rivala zachvátil covid.

Není to první případ, kdy nad reálným důvodem odložení zápasu visí otazník. Utkání Leicesteru s Evertonem liga odložila po žádosti lišek už podruhé. Důvodem byl tentokrát nejen virus, ale i zranění a účast čtyř hráčů na Afconu s jejich národními reprezentacemi.

Covid je tu každý den

Podobně znělo i odůvodnění Arsenalu. "Děláme to neradi. Zažádali jsme o odložení zápasu kvůli koronaviru, zraněním a hráčům na mistrovství Afriky." Z Arsenalu na Afcon zamířilo nejvíce hráčů ze všech týmů ligy, hned pět, současně ovšem vedení taktně zamlčelo absenci záložníka Granita Xhaky, který je mimo hru kvůli trestu za červenou kartu ze zápasu s Liverpoolem.

Právě v tomto zápase Carabao Cupu, který Gunners sehráli minulý čtvrtek, chyběl oficiálně kvůli koronaviru pouze záložník Martin Odegaard.

Ani Tottenham nebyl v ideální situaci. Trenér Antonio Conte postrádal opory Erica Diera, Heung-Min Sona nebo Seria Reguilona, navíc i v jeho týmu se objevil virus. "Pro nás je daleko důležitější než pro jakýkoli jiný tým, aby se nám uzdravili všichni důležití hráči. Je to životně důležité," připustil.

Současně ovšem řekl, že byl připravený tým do nedělního zápasu poslat. "Jak všichni víte, máme hodně zraněných, navíc covid je tu každý den. Občas vás něco překvapí, ale na zápas s Arsenalem se stále připravujeme," uvedl.

Unavený West Ham

S důsledky posunutého zápasu se potýkal minulý týden také West Ham s trojicí českých hráčů. V týdnu Kladiváři dohrávali odložený duel s Norwichem, týmu pak chyběly síly o víkendu proti Leedsu.

"Únava byla důležitý faktor zápasu. Leeds hraje hodně náročně. Nesouhlasili jsme s tím, že máme hrát s Norwichem v týdnu. Měli jsme odložený jeden zápas, ne naší vinou, a museli jsme ho odehrát v tento termín po náročných Vánocích. Leeds musí odehrát dva odložené zápasy, ale nikdo po nich nechtěl, aby hráli uprostřed týdne jako po nás," divil se po zápase trenér David Moyes.

Premier League nemá jasná pravidla odkládání zápasů, každý případ se posuzuje individuálně, což vzbuzuje řadu otázek. "Nerozumím tomu a jenom to napovídá, že ti, kdo tohle rozhodují, neví vůbec nic o regeneraci. Nikdo nám nevysvětlil, proč se ten zápas přesunul, byli jsme připravení. Měli jsme hráče s covidem, zranění i hráče na Afconu, ale chtěli jsme hrát. Neviděl jsem jediný důvod, proč ne," dodal ještě k případu Norwich Moyes.

Týmy situace zneužívají

Podobně to vidí i legenda Manchesteru United a bývalý anglický reprezentant Gary Neville. "Podle mě všechny týmy nejen v Premier League, ale i v nižších ligách musí hrát své zápasy v termínu. Arsenal poslal dva hráče na hostování, Xhaka má červenou. To není žádná vnější okolnost, proto přece nemůžeme rušit zápasy," prohlásil.

Pochopení by měl pouze v případě, že covid zachvátí opravdu větší část týmu. "Pokud máte mimo deset nebo patnáct hráčů, tak ano, ale poslední týdny týmy odkládají zápasy proto, že nemají k dispozici to nejlepší a mají pocit, že se jim to nehodí. Arsenalu to měli zamítnout. To musí přestat," řekl rázně.

Přidal se k němu také další vyhlášený reprezentant Jamie Carragher: "Tohle se neděje v žádné jiné lize v Evropě. Alespoň ne v top ligách. Bayern hrál zápas s šestnáctiletým hráčem. Proč ne? Za těchto okolností dejme šanci mladým. Chápu, že je to obtížné, ale současné situace týmy zneužívají, o tom není pochyb," uvedl.

V zástupu kritiků současného stavu je i trenér Chelsea Thomas Tuchel. "Opravdu hodně doufám, že pravidla nikdo nezneužívá. Jinak bych byl opravdu rozčilený. Děláme všechno pro to, aby se zápasy odehrály. Dokonce i když si myslíme, že by neměly. Doufám, že pravidla platí stejná pro všechny," nechal se slyšet.

Mezitím se v Anglii spekuluje, zda Arsenal odehraje čtvrteční zápas v Anglickém ligovém poháru proti Liverpoolu. Londýnští ujišťují, že se zápas odkládat nebude. V letošní sezoně byly odloženy už desítky zápasů Premier League, přičemž ještě 20 z nich nemá stanoven termín, kdy budou dohrány.