Epický návrat nenáviděných a šíleného kouče. Anglii dojala hvězda Hry o trůny

Premier League dostane v příštím ročníku nový náboj, nové velké téma: Leeds United. Tradiční klub se po dlouhých šestnácti letech vrací mezi elitu. Dříve jeden z nejnenáviděnějších týmů na ostrovech, nyní celek, k jehož podpoře se hlásí velké množství nezávislých fanoušků fotbalu.

Jedním z důvodů je El Loco. Šílenec Marcelo Bielsa, proslulý argentinský kouč, který jak řekl, tak udělal a splnil cíl - vrátil The Whites do ligy.

Muž, jehož za svůj klíčový trenérský vzor označují třeba Pep Guardiola, Diego Simeone nebo Mauricio Pochettino, se ve čtyřiašedesáti letech znovu přesune do světel těch nejjasnějších reflektorů.

Pokud tedy bude v Leedsu pokračovat. Bylo by to vůbec poprvé během jeho dlouhé kariéry, kdy by v jakémkoli klubu vydržel déle než dvě sezony. Takřka nikdo si ale nechce připustit, že by impozantní příběh nebyl završen.

Významnou roli hraje také nostalgie po "starých" časech. Tým z přelomu tisíciletí, který mezi roky 1998 a 2002 končil v Premier League vždy na třetí až páté pozici a jenž vyřadil Slavii ve čtvrtfinále poháru UEFA v roce 2000 a dobyl semifinále, přičemž následující sezonu totéž dokázal i v Lize mistrů, je totiž bez přehánění nezapomenutelný.

I v České republice má slušnou fanouškovskou základnu. Lidé si dodnes pamatují charismatický tým kolem Marka Viduky, Alana Smithe, Lee Bowyera, Rio Ferdinanda, Dannyho Millse nebo Harryho Kewella.

Po pohádkovém období tehdy přišel rychlý a o to bolestivější pád zaviněný finančními problémy. Leeds si stále více půjčoval a nabral dluhy přesahující 100 milionů liber. Prodávat musel opory, tréninková hřiště, a dokonce i stadion Elland Road. Tři roky po sestupu do Championship následoval sešup do třetí ligy.

Ani po návratu na pole druhé nejvyšší soutěže v roce 2010 nepřišel únik z temné doby. Leeds hrál druhé housle a comeback do Premier League se zdál být stále vzdálenější.

Kolotoč změn majitelů se zastavil až v květnu 2017. Stoprocentní podíl v United získal italský podnikatel Andrea Radrizzani a o rok později se mu povedl majstrštyk.

Smlouvu na dva roky s roční opcí podepsal s věhlasným trenérem Marcelem Bielsou.

Někdejší kouč argentinské i chilské reprezentace, Athleticu Bilbao, Olympique Marseille nebo Lazia Řím okamžitě rozjel svou typickou revoluci. Tvrdá fyzická i taktická příprava spočívala i v tom, že hráči do tréninkového centra přijížděli brzy ráno a odjížděli až večer.

V první sezoně Leeds rovnou útočil na postup, přestože nepřišly žádné výrazné posily. Vinou špatného závěru soutěže, kdy se projevilo obrovské vyčerpání úzkého kádru, který Bielsa obvykle preferuje a oblíbenou sestavu nenechává vydechnout, ale "Bílým" vysněný postup těsně unikl.

Bielsa přes veškeré pochyby zůstal, aby splnil vytyčený cíl. Věřil v podstatě stejnému týmu a napodruhé už se podařilo. O uplynulém víkendu se město v hrabství West Yorkshire proměnilo v epicentrum fotbalové extáze.

Tu ostatně prožívají i bývalí hráči hrdého klubu. "Byla to strašně dlouhá doba. Teď prožíváme speciální den. Termín ,spící obr´ je v souvislosti s fotbalovými kluby nadužíván, ale myslím si, že je naprosto vhodný, když se bavíme o Leedsu," prohlásil někdejší brankář Paul Robinson.

Další hrdina slavné éry Danny Mills přišel s odvážným porovnáním Bielsy a Jürgena Kloppa.

"Přivést Bielsu bylo obrovské a drahé riziko. Nikdo nevěděl, kterým směrem to povede. Je fantastické vzít ten samý tým těch samých hráčů, který byl třináctý v druhé lize, a skončit s ním třetí a pak postoupit. Fenomenální. Každý velebí Kloppa za poslední čtyři nebo pět sezon, Bielsův počin je ale srovnatelný."

Bielsovi se povedlo to, co před lety Claudiovi Ranierimu, strůjci fotbalového zázraku jménem Leicester. Ve městě po něm pojmenovali ulici. V Leedsu už se teď projdete po Marcelo Bielsa Way.

"Udělal příkladnou práci a pro celý anglický fotbal bude neuvěřitelné mít ho v Premier League příští sezonu. I celý Leeds, který tam patří. Moc se těším, až si zahrajeme na jejich stadionu," prohlásil kouč Manchesteru City Pep Guardiola a vysekl Bielsovi ještě jednu osobní poklonu. "Ve fotbalovém světě je unikátní. Hodně jsem se učil o jeho stylu. Je neuvěřitelnou, speciální osobností."

Argentinec v sezoně preferoval rozestavení 4-1-4-1. Ve stoperské dvojici sázel na kombinaci mladého Bena Whitea se zkušeným kapitánem Liamem Cooperem. Ty z pozice defenzivního štítu jistil odchovanec klubu Kalvin Phillips. Nad ním nastupovali mistr černé práce Polák Mateusz Klich s pětatřicetiletým španělským matadorem Pablem Hernándezem. Další výraznou osobnosti byl hrotový útočník Patrick Bamford, autor šestnácti gólů.

Celá Anglie se po postupu Leedsu začala dojímat. Třeba nad dvěma fotografiemi fanouškovské rodiny, jež dělí dlouhých šestnáct let.

Nebo nad emotivním vzkazem herecké hvězdy Nikolaje Costera-Waldau, představitele Jaimeho Lannistera z kultovního seriálového hitu Hra o trůny.

Velký fanoušek klubu ve videu koncipovaném jako vzkaz zanechaný na telefonním záznamníku sugestivním vyprávěním děkuje Bielsovi a za příznivce vzkazuje: "Milujeme tě víc, než si kdy dokážeš představit."

Marcelo Bielsa, Leeds fans love you more than you will ever know…#lufc pic.twitter.com/hqlcSHoJZL — BBC Sport (@BBCSport) July 17, 2020

Po dokonání úžasného příběhu je nabíledni, že se na ostrovech výrazně změní vnímání Leedsu jako nenáviděného klubu. Nicméně se vrátí některé skutečně vypjaté rivality. Třeba ta, kterou United sdílí s londýnskou Chelsea.

Vznikla už v roce 1970, když nechvalně proslulé opakované finále Anglického poháru provázelo velké množství brutálních faulů. Od té doby docházelo k ostrým střetům fanoušků a vzájemná nenávist nabírala na síle.

Když se v prosinci 2012 potkala Chelsea s druholigovým Leedsem po osmi letech, v rámci domácího poháru, musel tehdejší kouč Blues Rafael Benítez silně internacionálnímu týmu udělat přednášku z historie, aby hráči pochopili sílu rivality.

Velké napětí vždy panovalo také mezi Leedsem a Manchesterem United. Fanoušci anglického fotbalu se tak mají na co těšit. The Whites, ideálně vedení legendárním Bielsou, budou v příští sezoně dalším silným magnetem Premier League.

"Jsme tam, kam patříme. Je to jen základní tábor. Chceme být v následujících letech v nejlepší šestce nejvyšší soutěže. A v Lize mistrů. To je naše vize," vyhlásil sebevědomé plány výkonný ředitel Angus Kinnear.

Postupující fotbalisté Leedsu vítají svého trenéra Bielsu: