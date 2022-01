Džeko v euforii. Trefou z 90. minuty zařídil Interu Milán výhru nad Benátkami

Posledním pětadvacátým hokejistou nominovaným do reprezentačního týmu pro olympijský turnaj v Pekingu je obránce David Musil z extraligového Třince. Ve výběru generálního manažera Petra Nedvěda a kouče Filipa Pešána tak aktuálně figurují tři brankáři, osm zadáků a 14 útočníků. Svaz o obsazení posledního volného místa informoval v tiskové zprávě.

Osmadvacetiletý Musil, jenž ve čtyřech zápasech okusil v minulosti i NHL, obléká dres Ocelářů od roku 2017, kdy se vrátil ze zámoří. S Třincem vyhrál dva mistrovské tituly. V reprezentačním dresu už má odehráno 47 zápasů, zúčastnil se dvou posledních odehraných mistrovství světa v letech 2019 a 2021.

"David je zkušený obránce, kterého máme prověřeného a v reprezentaci odvádí spolehlivé výkony," uvedl generální manažer Nedvěd. "Pasuje do role, pro kterou s ním počítáme. Není tajemstvím, že s trenéry jsme uvažovali i o Ladislavu Šmídovi. Nakonec jsme se s ním shodli, že přestávka kvůli operaci byla přece jenom příliš dlouhá a že je škoda, že se na led nemohl vrátit dříve. Sám řekl, že přemýšlí i o tom, zda by to bylo férové vůči dalším hráčům," dodal Nedvěd.

Minulý týden ve čtvrtek ohlášená nominace ještě nemusí být konečná. Uzavře se definitivně v pondělí, pak už jsou změny možné jen ze zdravotních důvodů. Vzhledem k okolnostem spojeným zejména s pandemií koronaviru čítá seznam náhradníků 30 jmen.