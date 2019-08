Džeko do Interu nejde, překvapivě prodloužil smlouvu s AS Řím

před 13 minutami

Edin Džeko bude nadále konkurentem českého fotbalového reprezentanta Patrika Schicka v AS Řím. Bosenský útočník dnes překvapivě prodloužil s klubem smlouvu do roku 2022, přestože se v posledních týdnech mluvilo o jeho chystaném přestupu do Interu Milán. Džeko měl v Římě smlouvu ještě na jednu sezonu a vedení AS za něj požadovalo minimálně 20 milionů eur (514 milionů korun).

"Zjistil jsem, jak moc mě tady chtějí udržet," řekl po podpisu nového tříletého kontraktu Džeko. Podle italských médií si bývalý hráč Teplic vydělá 4,5 milionu eur ročně plus bonusy. Třiatřicetiletý Džeko přišel do Říma před čtyřmi lety z Manchesteru City a v 179 soutěžních zápasech dal 87 gólů.

autor: ČTK