Kuriózní situace v Anglii. V zápase se zranili dva rozhodčí, a tak se házelo mincí

Země visegrádské čtyřky - Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko - by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) mohly společně vyjednávat s farmaceutickými firmami o cenách léků. Všechny se potýkají také s odchodem zdravotnického personálu do zahraničí nebo mimo obor. Informace v úterý zazněly na tiskové konferenci po setkání ministrů zdravotnictví státu V4 a zástupců Světové zdravotnické organizace (WHO) v Praze.

"Podle mého názoru je V4 čím dál důležitější seskupení zemí, které řeší často podobné problémy. Ve zdravotnictví to platí dvojnásob," uvedl Vojtěch. V lékové politice by podle něj země mohly být silnějším partnerem velkým hráčům, kterými jsou farmaceutické firmy. Podobně podle něj vyjednávají s výrobci léků také země Beneluxu. "Společně tvoříme poměrně velký trh," dodal ministr.