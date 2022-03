"Vládne tam diktátor." Burnley chtělo získat hráče Moskvy, Premier League to zatrhla

Burnley bojující v anglické fotbalové lize o záchranu málem posílilo na závěrečné boje o zkušeného Victora Mosese. Z přestupu nakonec sešlo, zarazily jej řídící orgány Premier League.

Bývalý záložník Chelsea je smlouvou stále vázán ve Spartaku Moskva. Po útoku Ruska na Ukrajinu ovšem chce zemi co nejdříve opustit. Zatím ale zůstává v ruském hlavním městě, údajně bez přátel a rodiny, které má v Anglii.

Příležitosti získat rychlého hráče na kraj hřiště se chopilo Burnley, které bojuje o záchranu v anglické lize. Momentálně 19. týmu tabulky by se krajní obránce či záložník hodil. O přestup měl zájem také Moses, ale zaregistrovat mimo transferové okno posilu zatrhla Burnley sama Premier League.

"Naším cílem je ochránit regulérnost soutěže," zdůvodnili tento krok ligoví představitelé. Dále odmítli tento krok komentovat. Moses má smlouvu v Moskvě až do léta, ale podle speciálních pravidel aplikovaných vzhledem k válce může prozatím na zbytek aktuální sezony přestoupit, pokud to posvětí FIFA a UEFA.

Rozhodnutí se nevztahuje na celou zemi, ale pouze na Premier League. V Anglii už po zahájení útoku na Ukrajinu působí v druholigovém Sheffieldu Filip Uremovič. Chorvatský stoper pozastavil smlouvu v Rubinu Kazaň a od konce března minimálně do tohoto léta bude hrát za Sheffield.

"Musíme udělat všechno pro to, aby se hráči mohli dostat z Ruska. Pryč ze země, kterou vede diktátor," zastal se Mosese bývalý kapitán finské reprezentace Tim Sparv pro Sky Sports. "Musíme jim dát šanci odejít a hrát někde, kde se mohou cítit v bezpečí. Toto je humanitární otázka," dodal.

Podobný přístup jako anglická liga mají i italská Serie A a německá bundesliga. Například kluby ze španělské La Ligy mohou hráčům ovlivněným konfliktem nabídnout útočiště.

"Podle mě si nechtějí pálit prsty," uvedl Darren Ambrose, bývalý hráč Newcastlu nebo Crystal Palace pro talkSport. "Jestli si myslím, že Moses bude spasitel a rozhodne o tom, že se udrží v lize? Podle mě by to tak nebylo. Jenže pokud by pak sestoupil Everton, Brentford nebo Leeds… Premier League chrání sama sebe," myslí si.

Burnley o rychlého hráče, který slavil zisk titulu s Chelsea a zkušenosti má i z nigerijské reprezentace, má velký zájem. Prozatím ale z přestupu sešlo. "Nejde jim o hráče, ale o možné problémy v budoucnu," naráží Ambrose na možné právní problémy. Podle něj by se ovšem měla liga starat především o situaci hráče zasaženého válečným konfliktem. Byť nepřímo.

Opačného názoru je třeba Ian Ladyman, reportér deníku Daily Mail. "Je to naprosto správné rozhodnutí. Nemůžeme ohýbat přestupová pravidla. Moses je v nezáviděníhodné situaci, není překvapení, že chce odejít. Ale přestupové okno v Anglii se zavřelo v zimě a znovu se otevře až v létě," konstatuje Ladyman.

"Je pro mě tedy záhadou, proč by se přestupová pravidla měla ohýbat v prospěch Burnley. Pokud Mosese chtěli, měli se ho pokusit získat v lednu, stejně jako ostatní kluby," dodal komentátor Daily Mailu.

"Soucítím s ním. Je to těžké, protože pravidla se vymýšlí za pochodu, protože nikdo nemohl takovou situaci čekat. Ani podle mě by Moses nebyl tím, kdo by Burnley zachránil. Je to zvláštní rozhodnutí. Co s ním bude, když mu zablokovali tento přestup?" souhlasí anglická reprezentantka Lianne Sandersonová.

Prozatím tedy jednatřicetiletý Nigerijec zůstává v Moskvě, kde působí už od října 2020. Nejdříve zde hostoval z Interu Milán, později přestoupil. V ruském hlavním městě nyní působí i český útočník Jan Kuchta v dresu Lokomotivu. Ten zatím odchod z klubu neplánuje. V současné době je na reprezentačním srazu, ke klubu by se měl připojit na konci týdne.