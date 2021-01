"Dostal jsi k Vánocům žonglérské míčky?" Kouč měl sudí za klauny, viděl červenou

Netradiční výroky, ale klasický trest. Trenér fotbalové Aston Villy Dean Smith viděl ve středečním utkání anglické Premier League proti Manchesteru City červenou kartu za komentáře k rozhodčím.

Aston Villa dlouho držela na hřišti velkého favorita nadějnou remízu 0:0. Jenže deset minut před koncem otevřel po kontroverzní situaci skóre Bernardo Silva.

"Dostals k Vánocům žonglérské míčky?" obořil se Smith na čtvrtého rozhodčího a dal tím jasně najevo, že výkon arbitrů patří spíš do klaunského čísla v cirkusu.

Za svůj výlev dostal kouč Aston Villy od hlavního rozhodčího Jonathana Mosse žlutou kartu. "Moss přiběhl, dal mi žlutou a říkal: Postupoval jsem podle pravidel. A já mu odpověděl: Možná jsi to měl dělat i v předchozím průběhu zápasu. A on to upgradoval na červenou," vylíčil Smith komunikaci.

Stratég Villans si myslí, že na něj měl muž s píšťalkou pifku dopředu. "Viděl jsem už spoustu mnohem horších věcí, které si Moss dříve vyslechl, a nikdy takhle nereagoval. Vypadal, jako když se nemůže dočkat, aby mi dal žlutou a pak červenou," zlobil se Smith.

"Myslím, že ke mně přistupuje jinak než k ostatním trenérům. Podle mě by jiného kouče za tohle nevyloučil," postěžoval si šéf lavičky Aston Villy.

Smithovi vadilo, že před rozhodujícím momentem duelu těžil domácí Rodri z ofsajdového postavení. Díky němu získal v souboji s Tyronem Mingsem míč a Bernardo Silva skóroval.

"Je to fraška. Byl deset metrů v ofsajdu," čílil se kouč poražených a moc ho neuklidnil ani fakt, že přísně podle litery pravidel bylo všechno v pořádku. "Je to trapné pravidlo a trapné rozhodnutí," soptil Smith dál.

Klíčový souboj Mingse s Rodrim:

GOALL!! Bernardo Silva with an incredible goal against Aston Villa! pic.twitter.com/6psR7t8pSX — Benfica Youth 2 (@SLBenficaYouth) January 20, 2021

"Nikdy jsem neviděl, že by platil takový gól. Mělo by se to přehodnotit. Nikdo na stadionu si podle mě nemyslel, že tohle měl být gól," doplnil. "Bylo to ubohé představení od rozhodčích a my jsme na to doplatili," uzavřel.

Situaci pro britský deník Sun okomentoval Mark Halsey, bývalý anglický rozhodčí. "Jsem si jistý, že mnoho lidí nesouhlasí s pravidlem 11 (o ofsajdu - pozn. red.) v jeho současné podobě. Naprosto se Smithem soucítím, protože i když rozhodnutí VAR bylo technicky správné, to pravidlo je špatné a podle mě jde proti duchu hry," uvedl arbitr, jenž čtrnáct let pískal Premier League.

Podle pravidel byla v okamžiku, kdy se Mings dotkl míče, Rodriho ofsajdová pozice "resetována", a borec Manchesteru City tak mohl soupeře atakovat, jejich souboj už byl novou situací a tedy v pořádku.