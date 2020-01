Dortmund vyfoukl Haalanda před nosem megaklubům, pomohlo i bombardování zprávami

Erling Braut Haaland, útočník, Norsko, 19 let, 28 soutěžních gólů v polovině probíhající sezony. O talentovaného hráče se utkaly špičkové evropské kluby. Co rozhodlo, že nakonec zamířil do Dortmundu?

Kolem Haalanda v zimě kroužila řada velkoklubů. Obrovský zájem o norského útočníka měl Manchester United, který hledá náhradu za Romelua Lukaka. Byl ale v hledáčku i dalších movitých klubů. Lipska, Arsenalu nebo Juventusu. Teď ovšem trénuje s Dortmundem, kde podepsal smlouvu do roku 2024. Rozhodl způsob, jakým si BVB hráče vybírá a jak s nimi jedná. Haaland na sebe upozornil úžasnými výkony v roce 2019. Nejdřív zazářil na mistrovství světa do 20 let a na podzim uhranul kluby v Lize mistrů. Salzburg v těžké skupině s Neapolí, Liverpoolem a Genkem skončil třetí, vstřelil v šesti zápasech šestnáct gólů (nejvíc z celé skupiny) a rovnou polovinu z nich dal Haaland. Stejně neuvěřitelná čísla si držel i v rakouské lize, ve které se trefil na podzim ze čtrnácti zápasů šestnáctkrát. Jak se stalo, že nakonec zakotvil v Borussii? Dortmundu nahrála do karet nízká výstupní klauzule ve výši 20 milionů eur, která srovnala jeho možnosti s bohatšími kluby alespoň co se týče odstupného pro původního zaměstnavatele. Pak rozhodl osobní přístup. Dortmund využil všechny cesty, jak se devatenáctileté hvězdě dostat pod kůži. Hodil se tak třeba kontakt na současného ředitele firmy Puma Björna Guldena, který je Haalandův krajan. Puma zase dodává vestfálskému klubu dresy a vybavení. Gulden se za přestup přimluvil. Přes chatovací aplikaci WhatsApp se Haalandovi zase ozvala kabina BVB. Propagandistickou kampaň organizoval záložník Thomas Delaney, který společně s dalšími spoluhráči zahltil Haalanda zprávami, které ho k přestupu přesvědčovaly. A pak tu je systém, jakým Dortmund funguje. Snaží se přivádět mladé talenty, a ty potom prodávat za vyšší sumy do špičkových klubů. Zatímco ostatní se o mladého Nora začali zajímat až, když zazářil v Lize mistrů, Dortmund s ním byl v kontaktu už přibližně tři roky, přiblížil hlavní skaut klubu Markus Pilawa pro The Athletic. Vyhlídku velkého herního vytížení měla údajně potvrdit věta: "Ze všech týmů tě potřebujeme nejvíc," která Haalanda nakonec přesvědčila. Zástupci Dortmundu se předtím už s hráčem několikrát osobně sešli, jednání vrcholila v prosinci. "Přesvědčilo mě, jak jednali na rovinu. Prostě řekli napřímo, že mě potřebují, že se jim líbí jak hraju a prostě mě chtějí. To rozhodlo a podepsal jsem," komentoval později Haaland. Jednání nezhatila ani cesta trenéra Manchesteru United Oleho Gunnara Solskjaera do Salzburgu, kde se s hráčem setkal a chtěl jej osobně přesvědčit k přestupu do Anglie. "To je sice fajn, ale Dortmund s ním byl v kontaktu dlouhodobě a měl pro něj konkrétní plán rozvoje jeho kariéry. Pravidelně prodává hráče do špičkových klubů," vysvětlil nejmenovaný zdroj. Zástupci německého klubu sledovali norského útočníka přímo na stadionu celkem osmadvacetkrát. Přestup se podařil, teď je otázka, jak se bude Haalandovi v novém působišti dařit. Skauti Dortmundu jsou přesvědčení, že vsadili na správného koně. Všechno ale není tak růžové, jak se z pohledu BVB může zdát. Před několika dny přinesla britská média informaci, že Haaland má ve smlouvě tajnou klauzuli. Tu může aktivovat v roce 2022, tedy přibližně v polovině kontraktu a měla by mu zajistit možnost snadněji odejít do jiného klubu. Tato formule ve smlouvě byla při vyjednávání bezesporu důležitá a mohla sehrát podobnou roli, jako dlouholetý zájem. Je tak možné, že se kolem norského hráče za dva roky znovu roztočí kolotoč spekulací o jeho dalším angažmá. V minulosti měli podobné klauzule ve smlouvě například Šindži Kagawa nebo Mario Götze. Prvního z Dortmundu vykoupil Manchester United, druhého zlákal Bayern.