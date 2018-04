Dortmund rozzářil další Kloppovu hvězdu. Má podivné jméno a když nemůže usnout, sleduje Spongeboba

před 1 hodinou

Michy Batshuayi čekal na pořádnou šanci v Chelsea tak dlouho, až odešel do Dortmundu. A znovu ukázal, proč se mu říká Batsman.

Dortmund - Zničeho nic se zjeví, udeří a skóruje. Aby znovu zmizel. Belgický útočník Michy Batshuayi dostává v Dortmundu své přezdívce "Batsman" do puntíku. V osmi bundesligových zápasech za BVB vstřelil šest branek a ohromil Německo.

"Batsman" je zkomolenina útočníkova exotického příjimení a jména komiksové postavy Batmana. Když začalo být Dortmundu jasné, že nezastavitelného gabonského kanonýra Aubameyanga neudrží, začalo se poohlížet po náhradě.

Nakonec by se chtělo říct, že do Vestfálska zamířil Aubameyang číslo dvě. Michy Batshuayi vlétl do bundesligy podobně zářivě jako jeho předchůdce, s Aubameyangem má ale společného daleko více. Především mimo hřiště.

Batsman nahradil Batmana

Jeho příběh dokládá, jak moc stále ještě žije Dortmund z geniality svého někdejšího trenéra Jürgena Kloppa. Ten si Batshuayiho všiml už před čtyřmi lety v přípravném zápase mezi BVB a Standardem Lutych. Okamžitě se o belgického forvarda s konžskými kořeny začal zajímat.

Místo do Německa se ovšem nakonec Batshuayi stěhoval do Marseille, kde ve dvou sezónách nastřílel 26 branek, často jako střídající hráč. Odtud jeho přezdívka "Batsman", ten kdo útočí ze zálohy.

Nakonec zaujal Chelsea, kde se ale v nabitém útoku naplno nedokázal prosadit, i když se trefil ve svém druhém utkání v Premier League a v ligovém poháru na podzim vsítil hattrick proti Nottinghamu. Na konkurenci v útoku Chelsea to nestačilo, a tak ho Blues v zimě poslali na hostování do BVB. Právě jako náhradu za Aubameyanga.

V Signal Iduna Parku jako by chtěli angažovat kopii "Auby". Úsměvy hýřící bezstarostný útočník tmavé pleti. Miluje komiksové postavy a hlavně Batmana. Gól slaví saltem. Hodně bezprostřední. Nosí extravagantní účes. Tento popis sedí jak na Aubameyanga, tak na jeho nástupce Batshuayiho.

Dortmund nemá vyhráno

Belgický reprezentant se uvedl nejlépe jak mohl. S týmem po přestupu strávil dva tréninky a hned v zápase s Kolínem skóroval. Zatím se trefil šestkrát v osmi zápasech.

Poslední posun v Batshuayiho kariéře odpovídá jeho přezdívce i tomu, jak střílí branky. Opět přišel jako náhradník. Jeho hvězda od dvaceti let svítila, ale nezářila. To se v Dortmundu začíná měnit. Navíc by se díky výkonům v BVB mohl objevit i v belgické nominaci na MS.

Tlak si ale nijak nepřipouští. Zůstává maximálně bezstarostný a dál nosí na tréninky batoh s kreslenou postavičkou Spongeboba z dětského seriálu.

"Je s Batmanem můj nejoblíbenější. Když nemůžu usnout, koukám na Spongeboba," líčil nedávno Michy Batshuayi pro klubový web. Co si pořídil jako první do svého bytu v Dortmundu? "Playstation, samozřejmě," odvětil se smíchem.

Pohádka "Batsmana" v černo-žlutých barvách ale nemusí trvat věčně. V Dortmundu jen hostuje a pokud bude jeho hvězda dál strmě stoupat, je možné, že si ho Chelsea bude chtít ponechat. Nebo se objeví movitější zájemce.

Podle zákulisních informací Dortmund horečně jedná o tom, aby si Batshuayiho služby pojistil co nejdříve.

Nicméně se nezdá, že by se jednání Dortmundu posunula. Naopak. Nedávno sportovní manažer klubu Michael Zorc přiznal, že BVB znepokojuje zájem dalších klubů. Batshuayi to přešel poznámkou, že jej samotného nejvíce znepokojuje konkurence v útoku v podobě Usaina Bolta.

Dortmundu se tak možná podařilo postrčit k nebesům další hvězdu. Je ale možné, že z toho opět nebude mít žádný užitek. Tedy finanční nebo dlouhodobý sportovní.

A co na to Michy? "Chci žít život jako Spongebob. Pořád se usmívat a být zapálený pro věc."