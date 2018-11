Dočkal je volný. Philadelphia nestačila na FC New York a skončila jí sezona

před 34 minutami

Kapitán české reprezentace vypadl v play off zámořské soutěže se svým klubem hned v prvním kole.

New York - Kapitánovi české fotbalové reprezentace Bořku Dočkalovi skončila klubová sezona v zámořské MLS. Třicetiletý záložník vypadl s týmem Philadelphia Union v prvním kole play off po porážce 1:3 s New York City FC. Dočkal byl ve Philadelphii od února na hostování z čínského klubu Che-nan Ťien-jie, kde loni podepsal tříletou smlouvu.

Během svého působení Dočkal pomohl Union do play off, kde loni tým chyběl. S osmnácti asistencemi byl český středopolař nejlepším nahrávačem základní části soutěže, ve středečním duelu proti NYCFC už ale další gólovou přihrávku nepřidal a pro Philadelphii skončila sezona.

Českou reprezentaci, v níž by neměl Dočkal chybět, letos čeká ještě 15. listopadu přípravný zápas v Polsku a o čtyři dny později derby v Lize národů proti Slovensku.