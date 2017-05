Do hry o Schicka se zapojil další velkoklub. Dortmund si jej vyhlédl jako náhradu za Aubameyanga

před 1 hodinou

Český kanonýr Patrik Schick registruje dalšího zájemce o své služby. Po Juventusu se o něj eminentně začal zajímat Dortmund.

Dortmund - Mezi zájemce o útočníka Patrika Schicka se zařadila také Borussia Dortmund. Jednadvacetiletého českého fotbalistu si podle německých médií vyhlédla jako možnou náhradu za gabonského kanonýra Pierra-Emericka Aubameyanga, který požádal vedení klubu o přestup, i když má smlouvu až do roku 2020.

V Itálii se spekuluje o tom, že by Schicka po vydařené první sezoně v Serii A v dresu Sampdorie Janov měl získat mistrovský Juventus. Majitel janovského celku Massimo Ferrero tento týden uvedl, že českého útočníka chtějí také Neapol, AS Řím a AC Milán. Podle něj by měl Schick zůstat v následující sezoně ještě v Sampdorii, i když možná jen na hostování.

Aubameyang se stal nejlepším střelcem uplynulého ročníku německé ligy, v němž dal 31 gólů. Zájem o něj podle německých médií dlouhodobě projevuje Real Madrid a chtěl by ho prý také Paris St. Germain.