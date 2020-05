Já a lenoch? Ne, umělec. Běhal jsem ve své hlavě, brání se bývalá hvězda

Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Miloslav Kala v pondělí předloží kolegiu, tedy širšímu vedení úřadu, návrh na zařazení nové kontrolní akce týkající se nákupů zdravotnických pomůcek. Řekl to České televizi. Výsledky kontroly by mohly být do půl roku. "Je to velký objem peněz utracený poměrně bez zvýšené kontroly. Druhá věc jsou velmi výrazné rozdíly v cenách a pravděpodobně jsou i problémy v oblasti certifikátů a vůbec všech dokladů, které musí být předloženy," uvedl Kala.