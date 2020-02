V dětství snil o United. A tak ve 30 odmítl Barcelonu a jde do klubu svého srdce

Od dětství byl velkým fanouškem Manchesteru United. Prošel italskou, španělskou i anglickou ligou, poslední roky hrál na čínských trávnících. Ve 30 letech se Odion Ighalo hlásí v klubu svých snů.

Ighalo vyrůstal v šestnáctimilionové nigerijské aglomeraci Lagosu a své idoly sledoval, kde se dalo. Přestože Manchester United byl vzdálený tisíce kilometrů, začal mu už v dětství fandit. Byla devadesátá léta, a tak na obrazovce bez mrknutí sledoval Ashleyho Colea, Dwighta Yorka nebo Garyho Nevillea pod taktovkou legendárního Alexe Fergusona.

"Zahrát si někdy na Old Trafford, to byl vždycky můj obrovský sen," prozradil Ighalo v jednom ze svých dřívějších rozhovorů poté, co se díky angažmá v Norsku dostal do Evropy.

V pátek se připojil k Manchesteru United na poslední chvíli předtím, než se uzavřelo přestupové okno. Jeho slova proklamované srdcařství evidentně není jen marketingové klišé.

Manchester získal Odiona Ighala z čínského klubu Šanghaj Greenland na hostování. Jedná se o velmi neobvyklý transfer. Kluby z Anglie málokdy sáhnou po třicetiletém hráči z čínské ligy, natož formou hostování.

"Ighalo je pro nás hodně důležitá akvizice," obhajuje krok trenér rudých ďáblů trenér Ole Gunnar Solskjaer. "Marcus Rashford je zraněný a další útočníci Anthony Martial a Mason Greenwood jsou pod velkým tlakem. Získáváme zkušeného střelce," objasnil Solskjaer.

"Splnil se mi sen," napsal Ighalo po přestupu na svůj instagramový účet a rozmluvil se o své náklonnosti ke klubu z průmyslového srdce Anglie. "Hlavně Yorke a Cole pro mě vždycky byli velkými vzory. Manchester byl klub mého dětství," dodal.

Ighalo měl přitom loni nabídku hostovat v Barceloně, která také řešila zranění svých útočníků a potřebovala posílit kádr o jednoho forvarda. "Chtěli útočníka se zkušenostmi ze španělské ligy na krátké hostování," přiblížil pro BBC Ighalo, který ve Španělsku strávil dohromady čtyři roky v dresu Granady.

"Měl jsem tam být jen na půl roku a bylo pevně dané, že budu jen záloha pro všechny případy. Moc mě zájem Barcelony potěšil, ale ve vší slušnosti jsem to odmítl. Zrovna jsem byl druhý nejlepší střelec čínské ligy a nezasloužil jsem si být jen do počtu, než se něco stane," řekl třicetiletý útočník.

Na velmi podobnou nabídku od Manchesteru United, i když s o něco větší rolí v týmu, později Ighalo kývnul a na Old Trafford bude do konce sezony hostovat. Jak přiznává, roli v tom sehrává právě jeho dětská náklonnost ke klubu. "Takového útočníka jsme potřebovali, dává nám na hrotu další možnosti, jak hrát," pochvaluje si Solskjaer.