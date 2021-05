České aerolinie (ČSA) obnoví během května a června letecké spojení do dalších pěti evropských destinací. Ve středu začne dopravce létat z Prahy do Kodaně, od června pak zprovozní linky do Oděsy, Keflavíku, Amsterdamu a na Maltu. Postupně navýší počet letů i na současných linkách. V pondělí o tom informovaly ČSA. Společnost je v současnosti v úpadku, provoz však nezastavila.

Jako první mezi obnovenými lety bude linka do Kodaně. Od 12. května bude zatím létat čtyřikrát týdně, postupně chtějí ČSA přejít až na denní provoz. Na začátku června plánují aerolinky obnovit také lety do ukrajinské Oděsy, které budou od 1. června létat dvakrát týdně, o den později začne fungovat až čtyřikrát týdně linka na islandský Keflavík. Od 4. června budou ČSA denně létat do Amsterdamu a od 14. června jednou za týden na Maltu. V červnu aerolinky posílí také pravidelné lety do Paříže, Stockholmu, Kyjeva a Moskvy, které fungují už v současnosti. Další případné obnovování provozu bude závislé na vývoji pandemie koronaviru a podmínkách pro cestování.

Aerolinky zároveň nadále poskytují možnost bezplatné změny termínu pro rezervace letenek do konce června. Nově vybraný let se musí uskutečnit nejpozději 31. března příštího roku.