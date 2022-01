Dáte si Messi Burger? Tuhle recepturu vymazlil sám hvězdný útočník

Předseda Krajského soudu v Plzni Alexandr Krysl rezignoval, napsaly v pondělí servery Česká justice.cz a Novinky.cz. Potvrdil jim to mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček. Krysl krajský soud vedl necelé dva roky, po nástupu do funkce se dostal do sporu s částí soudců.

"Příslušný list byl doručen do Kanceláře prezidenta republiky," uvedl Ovčáček. O Kryslově odchodu na konci ledna se podle České justice spekulovalo. Dostal výtku od předsedy Vrchního soudu v Praze Luboše Dörfla za údajné opakované dílčí pochybení při sestavování rozvrhu práce, proti výtce se bránil správními žalobami.