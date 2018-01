Čtyři roky čekání se vyplatily, Beckham konečně dostal licenci pro klub MLS v Miami

před 11 hodinami

Bývalý kapitán anglické fotbalové reprezentace a někdejší hvězda Manchesteru United nebo Realu Madrid David Beckham se konečně dočkal licence pro klub v MLS. Celek z Miami by se měl do zámořské soutěže zapojit v roce 2020. Beckham o udělení licence usiloval čtyři roky, během kterých se však objevila řada komplikací, především kvůli místu pro postavení stadionu. Všechny potíže jsou však už minulostí. "Bylo to náročné a rodilo se to v bolestech," řekl Beckham televizní stanici Local 10 News. "Ale myslím, že i když to trvalo dlouho a museli jsme na tom pracovat čtyři roky, tak to nakonec bylo ku prospěchu," uvedl Beckham, který v MLS nastupoval v letech 2007 až 2012.

