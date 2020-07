Coufal má nakročeno do Premier League. Touží po něm West Ham i další dva kluby

České aerolinie (ČSA) začnou od pátku rozdávat výpovědi 144 zaměstnancům, především z řad pilotů a stevardů. Další výpovědi by měly následovat v následujících měsících, celkově by do února příštího roku mělo firmu opustit 313 lidí. Sdělila to předsedkyně Odborové organizace posádek letadel (OOPL) Tereza Löffelmanová. Zaměstnance propouští i sesterské Smartwings. Letecká skupina, do níž oba dopravci patří, v minulých týdnech oznámila, že propustí dohromady až 600 zaměstnanců. V celé skupině nyní pracuje kolem 2500 lidí, z toho přibližně 700 v ČSA.