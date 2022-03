"Civilisté umírají a vy mlčíte." Ukrajinec z Evertonu se opřel do ruských fotbalistů

Jejich srdečné objetí obletělo svět. Soupeři, ale krajané Oleksandr Zinčenko a Vitalij Mykolenko před víkendovým duelem Evertonu s Manchesterem City v anglické Premier League sdíleli zděšení z toho, co se odehrává v jejich domovině.

Zinčenko, pětadvacetiletý levý obránce Manchesteru City, se ve čtvrtek připojil k velké mši před manchesterskou knihovnou, před sobotním duelem anglické ligy v Goodison Parku se rodák z Radomyšli na stadionu těsně před výkopem rozplakal.

Hráči obou týmů podpořili Ukrajinu. Citizens nastoupili s modro-žlutými vlajkami a nápisem "Ne válce" na tričkách, Toffees zase z kabiny vyběhli s ukrajinskými vlajkami přes ramena.

Z ochozů zněl bouřlivý aplaus ve stoje a smutná píseň He Ain't Heavy, He's My Brother od The Hollies.

V emotivních chvílích se na lavičce náhradníků jen ztěžka bránil slzám i Zinčenkův krajan Mykolenko.

O pár dní dříve psal na své profily: "Chci, aby celý svět věděl, že ruská armáda zabíjí civilisty. Ruská média píší o bránění Doněcku a Luhansku, ale to není pravda. Je těžké slyšet znepokojené hlasy mých rodičů, kterým teď nemohu pomoci. Žádám celý svět, aby pomohl mé vlasti."

Dvaadvacetiletý hráč, stejně jako Zinčenko levý obránce, který do Anglie přestoupil na začátku ledna z Dynama Kyjev, se pak pustil prostřednictvím Instagramu do ruských fotbalových reprezentantů, zejména do kapitána Arťoma Dzjuby.

"Zatímco společně se svými spoluhráči mlčíš, mírumilovní civilisté jsou na Ukrajině zabíjeni," napsal Mykolenko za použití několika nevybíravých výrazů.

"Budete zavření ve svém žaláři po zbytek svého života a především života vašich dětí. A jsem za to rád," dodal ukrajinský fotbalista.

Ruské fotbalové kluby i reprezentace byly kvůli útoku na Ukrajinu do odvolání vyřazeny z mezinárodních soutěží. Pro ruský národní tým to s největší pravděpodobností znamená konec v kvalifikaci na letošní mistrovství světa v Kataru.

Zinčenkovi dal manažer City Pep Guardiola v úterý kapitánskou pásku a Ukrajinec dovedl svůj tým na hřišti druholigového Peterborough k postupu do čtvrtfinále Anglického poháru.

Guardiola uvedl, že ukrajinskému fotbalistovi v těžkých chvílích pomůže, když bude hrát.

Naopak zkušený útočník Andrej Jarmolenko požádal trenéra West Hamu United Davida Moyese o několik dnů volna, včera už ovšem s týmem lehce trénoval.

"Pochopitelně je z celé situace zničený, stejně jako spousta dalších lidí a zvlášť těch z Ukrajiny, takže na něho nebudeme spěchat. Požádal jsem ho, aby přišel na trénink a uvidíme, jak na tom bude. Případně dostane další volno," uvedl Skot.

Ukrajinští fotbalisté včetně Zinčenka, Mykolenka a Jarmolenka mezitím natočili video, v němž žádají fanoušky, hráče i trenéry o podporu.

"Zastavte destrukci a krveprolití. Žádáme celou fotbalovou komunitu, aby čelila ruské propagandě. Ukažte a říkejte pravdu. Ne válce. Sláva Ukrajině," opakují v příspěvku.

Zinčenko po vpádu ruských vojsk na území Ukrajiny sdílel na sociální sítě fotku ruského prezidenta Vladimira Putina. Nejmladší kapitán v historii ukrajinské reprezentace k ní napsal: "Doufám, že zemřeš tou nejbolestivější smrtí, zrůdo."

Příspěvek pak z Instagramu zmizel, podle britských médií bez přičinění samotného hráče, který na svých slovech trvá.