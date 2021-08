Číslem proti změnám klimatu. Fotbalista svérázně upozorní na ekologickou krizi

Norský fotbalista Morten Thorsby se rozhodl od nové sezony v Sampdorii Janov nosit na dresu číslo 2, aby upozornil na klimatické změny.

V rámci pařížské dohody v roce 2015 se téměř dvě stě zemí zavázalo, že udrží nárůst globální průměrné teploty výrazně pod hranicí dvou stupňů Celsia oproti hodnotám před průmyslovou revolucí.

"Chci bojovat za to, co je důležité," uvedl pětadvacetiletý Thorsby, jenž v minulé sezoně nosil číslo 18.

"Chtěl jsem být lepší než všichni ostatní, na druhou stranu mi jedna moje část říkala: 'Co to děláš?' My tu máme obrovskou ekologickou krizi a já hraju fotbal. To přece nedává smysl," řekl norský reprezentační záložník v podcastu.

"Mluvil jsem o tom s rodiči a došli jsme k názoru, že bych měl využít svůj život k boji za klíčové věci. A nejlépe to dokážu tak, že budu co nejlepší fotbalista a budu o těchto důležitých záležitostech hovořit," uvedl Thorsby, jenž se ochraně životního prostředí věnuje dlouhodobě. Založil nadaci "We Play Green", která podporuje ekologické projekty fotbalové komunity.

