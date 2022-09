Chelsea - West Ham. Kladiváři chtějí překvapit na půdě londýnského rivala

Ani soupeř West Hamu nezažívá ideální vstup do nového ročníku. Chelsea měla hektické léto, co se nahánění posil týče. Nakonec stihla přivést mladého stopea Fofanu z Leicesteru i zkušeného útočníka Aubameyanga. Výsledkově to ale není vůbec ono. V prvním kole zásluhou penalty udolali svěřenci Thomase Tuchela v Goodison Parku Everton. Doma pak ale v nastavení přišli o výhru s Tottenhamem. Drtivě poraženi odešli z utkání v Leedsu, kde podlehli motivovanému soupeři 0:3. Doma pak sice i v oslabení přehráli Leicester 2:1, v úterý však venku znovu ztratili. Nečekaně totiž Blues prohráli v Southamptonu 1:2. Se sedmi body je Chelsea momentálně desátá a musí už začít vyhrávat.