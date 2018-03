Čekání skončilo, Čech proti Watfordu vychytal 200. nulu v Premier League

před 2 hodinami

Český brankář dokonce čelil penaltě. Troy Deeney z Watfordu vypálil do středu branky, Čech si ale počkal a míč vyrazil.

Londýn - Brankář Petr Čech se na dvanáctý pokus dočkal jubilejního 200. čistého konta v anglické fotbalové lize, když Arsenalu pomohl k výhře 3:0 nad Watfordem. Nulu, na kterou čekal od prosince, si vysloužil i svou první chycenou penaltou v dresu Arsenalu. Za výkon byl vyhlášen hráčem zápasu.

Čech, který působí v Premier League od sezony 2004/05, je v počtu nul rekordmanem soutěže. Druhý David James má 169 čistých kont. Už v Chelsea udržel Čech 162 čistých kont, v Arsenalu za necelé tři sezony přidal dalších 38. V součtu se Spartou a Rennes to byla pro Čecha už 246. nula v kariéře.

"Je to neuvěřitelný osobní milník," řekl Čech a přiznal, že ho zlobilo, jak dlouho na další nulu čekal. "Během prvních 18 zápasů jsme měli devět nul a teď to bylo jedenáct zápasů bez nuly, což bylo frustrující. Teď to vyšlo, ale nejdůležitější je, že tým vyhrál," dodal.

Tentokrát si ji musel opravdu zasloužit. Nejprve si poradil se dvěma nepříjemnými střelami Richarlisona, v 61. minutě dokonce čelil penaltě. Troy Deeney vypálil do středu branky, Čech si ale počkal a míč vyrazil. Byla to pro něj první chycená penalta od října 2014. Z předchozích šestnácti pokutových kopů v dresu Arsenalu dostal vždy gól.

"Deeney mi už gól z penalty dal, když mě trochu překvapil a střílel na druhou stranu. Tentokrát to vyšlo. Občas se stane, že máte ten správný pocit, kam to půjde. Prostě dnes všechno vyšlo správně," radoval se Čech, který za svůj výkon získal od ESPN známku osm z deseti.

V té době byl už ale stav 2:0. V 8. minutě využil standardní situaci Shkodran Mustafi, který dal 1000. ligový gól Arsenalu na domácím hřišti. Tuto metu dosud pokořil jen Manchester United.

Mustafimu nahrál Mesut Özil, který tím posbíral nejrychleji v historii Premier League 50 asistencí. Stačilo mu na to 141 zápasů, dosavadním rekordmanem byl Eric Cantona (143). Po změně stran zvýšili Pierre-Emerick Aubameyang a Henrik Mchitarjan, kteří si na góly vzájemně nahráli.

"Nebyl to lehký zápas. Klíčová byla chycená penalta, protože kdyby soupeř snížil, tak bychom mohli mít problémy, jelikož máme v nohách zápas s AC Milán. Je důležité, že se nám povedlo na výhru z Evropské ligy navázat," pochvaloval si kouč Arsenalu Arséne Wenger.

Anglická fotbalová liga - 30. kolo:

Arsenal - Watford 3:0 (8. Mustafi, 59. Aubameyang, 77. Mchitarjan),

17:00 Bournemouth - Tottenham.