Čech pomáhá vybírat trenéra Chelsea. Odmítl šest nabídek na pokračování kariéry

před 22 minutami

Brankář Petr Čech po konci aktivní kariéry v pondělí v Londýně oficiální nastoupí do funkce poradce sportovního a technického úseku fotbalové Chelsea. Sedmatřicetiletý bývalý reprezentační gólman nervozitu z nové role necítí a považuje ji za obrovskou příležitost, která by se už nemusela opakovat. Prvním velkým úkolem pro něj bude podílet se na výběru trenéra "Blues", bude pomáhat i se skládáním kádru na sezonu a přes léto bude trávit veškerou přípravu s A-týmem.

"Je to pro mě něco nového, ale nervozitu necítím. To je jasna z věcí, která mě překvapila. Spíš se těším na to, že začíná něco nového, i s těmi možnostmi, které to naskýtá," řekl Čech na tiskové konferenci v Nymburce, kde se zúčastnil už 14. ročníku své letní školy.

"Moje léto zatím probíhá stejně jako posledních 20 let. Realita přijde, až se dnes večer vrátím do Londýna a zítra nastoupím do nové role. Bude to poprvé, kdy nastoupím do klubu a nebudu muset navléknout rukavice, jít na testy, začít trénovat. Až odjedeme na soustředění, všichni začnou trénovat a já tam budu stát okolo hřiště, to bude asi moment, kdy nějaká emoce přijde. Ale třeba taky ne," dodal Čech, který ukončil kariéru po uplynulé sezoně v dresu Arsenalu, kam přišel v roce 2015 z Chelsea.

Přestože měl nabídky, aby pokračoval v kariéře, rozhodl se pro roli funkcionáře. "Nabídek bylo víc, i z vícero lig. Překvapivě asi šest jich bylo, abych pokračoval. Snažili se mě přemluvit, abych hrál dál. Nabídky mě potěšily, ale moje rozhodnutí bylo konečné," řekl Čech.

"S vedením Arsenalu jsme se shodli, že pro mě nemají nabídku, abych v klubu pokračoval po skončení hráčské kariéry. Je to dané tím, že Arsenal přivedl minule v létě nové lidi na všechny pozice. O to moje rozhodnutí bylo snadnější. Nabídka z Chelsea se nedala odmítnout. Je to příležitost, kterou nemůžu nechat jen tak být, která třeba už nikdy nemusí přijít. Jen málokomu se podaří dostat příležitost v jednom z nejlepších klubů na světě den poté, co skončí profesionální kariéru," dodal Čech.

Hned na úvod se v nové roli podílí na výběru nástupce kouče Maurizia Sarriho. Je v častém kontaktu s ředitelkou Chelsea Marinou Granovskou a majitelem klubu Romanem Abramovičem. Jedním z kandidátů na trenérský post je bývalý Čechův spoluhráč Frank Lampard.

"Jsem jedním z článků, který má možnost trenéra vybírat. Mohl jsem konzultovat všechny kandidáty s vedením, znají moje představy. Klub identifikoval několik trenérů, s kterými se jedná. Situace je otevřená, Frank je jeden z kandidátů. Máme ještě několik dní, než první tým začne přípravu, do té doby bychom chtěli otázku trenéra vyřešit," řekl Čech.

Svou novou roli konzultoval s bývalými spoluhráči, kteří jsou funkcionáři - sportovním ředitelem Sparty Tomášem Rosickým či zlínským generálním manažerem Zdeňkem Grygerou. "Tomáš na tom byl v minulé sezoně podobně jako já. Bavili jsme se obecně, o režimu, jaký má. O struktuře dne a podobně. Mluvil jsem i s lidmi v podobných pozicích po světě. Informace jsem získal, mám i své představy, jak bych chtěl fungovat. Chtěl bych jít svou cestou. Teď se jen ukáže, jestli na to mám," uvedl Čech.

V Chelsea, kde působil 11 let, zatím nebude mít rozhodovací kompetence. "Když se rozhodnu, že chci, aby něco nějakým způsobem fungovalo, musím nejprve na vedení klubu, aby to povolilo. Je to tak správné, jsem v té roli nový. Uvědomuji si, že prvních pár týdnů bude seznamovacích, na začátku tomu nechávám volný průběh. Ale možností, jak ovlivnit klub, mám dost, což je velká zodpovědnost a jsem za ni rád," uvedl Čech.

"Mým popisem práce je nahlížet na první tým, akademii, na přestupovou politiku, data z tréninků. Vše, co se schová pod výkonnost. Škála je široká, zabírá veškeré disciplíny, které patří k fotbalovému dění. Mým úkolem je referovat a hlavně přinášet nápady, aby klub fungoval co nejlépe. Vím, že mě čeká dost práce, ale těším se na to. Že jsem v klubu už působil, mi pomůže," řekl hráč s nejvíce starty v české reprezentaci.

Celou letní přípravu stráví s A-týmem Chelsea. "První věc je výběr trenéra, to ovlivní další práci. Trenér bude mít své představy. Budeme vybírat kádr pro následující sezonu. Klub bude mít pravděpodobně zákaz transferů, budeme muset brát i ze svých zdrojů. Někteří hráči samozřejmě přišli z hostování, někteří odešli. Představa je pak taková, že budu s prvním týmem, abych měl možnost sledovat vývoj přípravy. Čeká nás mimo jiné tour v Japonsku, kde budeme hrát s Barcelonou," uvedl Čech.