Čech očekává, že kvůli zranění bude Arsenalu pár týdnů chybět

Praha - Brankář Petr Čech očekává, že bude fotbalistům Arsenalu chybět s poraněným lýtkem několik týdnů. Vyšetření ho však čeká až v úterý po návratu z Prahy, kam přijel na večerní vyhlášení Fotbalisty roku, kde obhajuje loňské prvenství.

Čtyřiatřicetiletý Čech se zranil v sobotním utkání anglické ligy s West Bromwichem. Už v úvodu mu povolil lýtkový sval a ve 36. minutě musel odstoupit.

"Kvůli cestě do Prahy jsem zatím neměl možnost projít detailním vyšetřením. To absolvuji asi až v úterý po návratu do Londýna," řekl Čech při dnešním setkání s novináři v sídle Fotbalové asociace ČR. "Bude to ale zřejmě otázka několika týdnů, těžko se to však odhaduje. Tím, že je reprezentační přestávka, tak by to mohlo pomoci, abych nepřišel o větší množství zápasů," dodal.

Do Prahy zavítal zejména kvůli vyhlášení Fotbalisty roku na Pražském hradě. Anketu už vyhrál osmkrát a znovu patří mezi hlavní favority. "Nevím, jak to dopadne, ale těší mě už to, že jsem znovu mezi nominovanými. Mezi favority bych zařadil i Pavla Kadeřábek a Vláďu Daridu, kterým se daří v Německu i za národní tým," prohlásil gólman Arsenalu.

Sám však má za sebou také vydařený rok 2016. "S Arsenalem jsme byli v lize druzí. Sice jsme chtěli získat titul, ale i tak to bylo nejlepší umístění za deset let. Také jsem získal Zlatou rukavici za nejvíce čistých kont v sezoně a vytvořil jsem absolutní rekord v počtu čistých kont. Také s reprezentací jsme se dostali na mistrovství Evropy, které se ale nepovedlo podle přestav," vyjmenoval Čech.

