Cala si nezakryl pusu. Obvinění z rasismu tak prověří expert na odezírání ze rtů

Španělská fotbalová liga angažovala experta na odezírání ze rtů, který by měl pomoci s vyšetřováním údajné rasistické urážky obránce Valencie Mouctara Diakhaby.

Juan Cala z Cádizu, jenž byl z rasismu obviněn, prohřešek vehementně odmítá. Situaci by měl podle šéfa ligy Javiera Tebase vyjasnit odborník.

Cala se dostal s Diakhabym do konfliktu v prvním poločase nedělního ligového zápasu. Francouzský obránce tmavé pleti reagoval rozhořčeně na Calovu poznámku a řekl rozhodčímu, že ho soupeř rasisticky urazil. Fotbalisté Valencie na protest odešli ze hřiště a zápas byl na zhruba 25 minut přerušen.

Španělský fotbalista obvinění označil za "veřejný lynč" a "mediální cirkus". Radio Tribuna Deportiva ve středu na Twitteru zveřejnilo audiozáznam ze stadionu, na němž je rasistická urážka slyšet.

Tebas ale uvedl, že audio bylo vytrženo z kontextu a k posouzení celé situace chce využít další technologii a experta na čtení ze rtů. "Ta zveřejněná nahrávka je z doby zhruba minutu a půl po incidentu, a ať už to na ní mluvil kdokoliv, měl jihoamerický přízvuk, takže to nemohl být Cala," řekl Tebas.

Diakhaby tvrdí, že ho protihráč počastoval nadávkou ve španělštině "Negro de mierde", v překladu tedy "Zasr… černoch". "Já a moji spoluhráči jsme se rozhodli, že odejdeme do kabin, což byla správná reakce. Pak se jeden z jejich hráčů zeptal jednoho od nás, zda bychom se vrátili na trávník, kdyby se Cala omluvil," popisoval svou verzi stoper Valencie.

"Moji spoluhráči a já jsme ale řekli, že takhle to není. Nemůžete něco udělat a pak prostě říct ,sorry a zapomeň na to'. Doufám, že La Liga bude jednat a přijdou sankce," doplnil Diakhaby.

Cala ovšem stojí za svým tvrzením, že protivníkovi jen řekl "nech mě být". Upozornil na to, že o údajné rasistické urážce neexistuje žádný zvukový důkaz.

"Hrajeme už přes rok na stadionech bez fanoušků. Je tu 20 nebo 25 kamer a kdo ví kolik mikrofonů a žádný z nich to nezachytil. Takže by byly na místě minimálně pochybnosti o tom, co se stalo," uvedl Cala.

Rozsoudit spor tak může odborník na odezírání ze rtů, protože Cala si nezakryl pusu rukou jako to ve známém incidentu s Glenem Kamarou z Glasgow Rangers udělal slávistický stoper Ondřej Kúdela.