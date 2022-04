Cádiz bránil jako o život a pokořil Barcu. Dali jsme La Lize sbohem, čílil se Xavi

Trenér barcelonských fotbalistů Xavi byl hodně naštvaný po pondělní senzační prohře 0:1 s Cádizem ve španělské lize. U domácího favorita neviděl adekvátní touhu a odhodlání, Katalánci se podle něj prakticky vyřadili z boje o mistrovský titul.

Barcelona po 32 kolech z druhé pozice ztrácí 15 bodů na lídra tabulky Real Madrid, který odehrál o zápas víc. "Ztratili jsme jedinečnou příležitost udělat si náskok na místech zajišťujících Ligu mistrů a nevyužili šanci zůstat v boji o titul. Prakticky jsme dali La Lize sbohem. Jsme naštvaní a musíme být sebekritičtí, v první řadě já jako trenér," řekl Xavi novinářům.

Utkání rozhodl ve 48. minutě Lucas Pérez. Hráči Barcelony sice zachraňujícího se outsidera výrazně přestříleli, ale první ligovou porážku po 15 duelech neodvrátili. "Chyběla nám touha a odhodlání. Nemůžeme doma prohrát s Cádizem. Jsme Barca a musíme udělat víc," prohlásil dvaačtyřicetiletý kouč. "Cádiz bránil, jako by hrál poslední zápas v životě, a takhle se musíme prezentovat i my," doplnil Xavi.

Jeho svěřenci na stadionu Camp Nou selhali podruhé během čtyř dnů. Ve čtvrteční odvetě čtvrtfinále Evropské ligy doma překvapivě podlehli 2:3 Eintrachtu Frankfurt a v součtu s úvodní remízou 1:1 vypadli. "Byl to opravdu špatný týden. Musíme situaci obrátit k lepšímu, co nejrychleji to půjde," podotkl někdejší špičkový záložník.

Barcelonští prohráli teprve druhé ligové utkání od Xaviho listopadového nástupu. "Nejsme ve špatné situaci. Od listopadu jsme udělali pokrok, ale musíme se dál zlepšovat. Potřebujeme přidat, abychom mohli bojovat o trofeje. Ve čtvrtek nás čeká další finále proti Realu Sociedad," dodal španělský mistr světa a Evropy.