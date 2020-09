Bundesliga s Schickem startuje. Za jeho doporučení Kadlece zvou v Leverkusenu na oběd

O víkendu startuje fotbalová bundesliga. V německé nejvyšší lize bude i letos pokračovat Patrik Schick, od léta kmenový hráč Bayeru Leverkusen. Kromě něj působí na nejvyšší úrovni v Německu dalších sedm Čechů.

Spekulace okolo osoby Patrika Schicka v létě trvaly dlouho. Po vypadnutí Lipska z dohrávaného semifinále Ligy mistrů ještě zesílily. Nebylo jisté, zda se hostování českého útočníka na východě Německa změní v přestup, zda zůstane v domovském AS Řím nebo zda přestoupí úplně jinam.

Nakonec zvítězila poslední varianta. Leverkusen neváhal za čtyřiadvacetiletého útočníka vysázet Lipsku přibližně 26 milionů eur (přibližně 680 milionů korun).

Schicka měli vyskautovaného

"Pro Šikyho je to určitě dobrá volba," myslí si bývalý reprezentant Michal Kadlec. Stejně jako Schick ve čtyřiadvaceti letech přestoupil do Leverkusenu a stejně jako nyní Schick tam podepsal pětiletou smlouvu.

"Leverkusen nemusel o Schickovi nic zjišťovat. Ten se ukázal v Lipsku, bundesliga mu svědčí," uznal Kadlec.

Podle něj je Leverkusen pro Schicka ideální volba. "Já jsem mu Bayer jenom vychválil, nemůžu na ten klub říct nic špatného. Má vždycky ambice na pohárové příčky, ale není tam takový tlak, jako v jiných klubech. Je tam v uvozovkách klídek," myslí si Kadlec, který tam působil mezi léty 2008 a 2013 a stal se oblíbencem fanoušků.

Přes Schickovy výkony v bundeslize se Bayer podrobně o hráčovy vlastnosti zajímal. Třeba i o to, jak se chová mimo hřiště. "Měli ho vyskautovaného hodně. Chtěli ale vědět i osobní stránky hráče, to je tam na vysoké úrovni," uznal Kadlec.

Svého krajana Leverkusenu rozhodně doporučil. "Rolfes mě pozve na oběd, protože jsem jim Šikyho povychvaloval, že je super kluk," žertoval současný stoper Slovácka napůl.

S vedením Bayeru má stále dobré vztahy. Zná se dobře s Rudim Völlerem, legendárním sportovním ředitelem klubu. Blízko má i ke zmiňovanému Simonu Rolfesovi, dalšímu členovi sportovního úseku. S Rolfesem společně bojovali v jednom dresu po celou dobu Kadlecova pětiletého působení na západě Německa. Z kádru, který Kadlec v roce 2013 opouštěl, když mířil do Galatasaraye, působí v týmu už jen veterán Lars Bender.

Schick jako legenda klubu?

Tehdy v klubu působila i jiná legenda. Útočník Stefan Kiessling. Za Bayer vstřelil 131 branek a stal se klubovou ikonou. Má něco společného se Schickem? "Schick je jiný typ hráče. Kiessling je jezdec, bojovník. Schick je spíš technický typ, ale útočníci jsou od toho, aby dávali góly," ví Kadlec.

Pokud by Schickovi v západoněmeckém městě nevyšel start, nemuselo by to být hned problematické, vysvětluje Kadlec na příkladu milovaného útočníka fanoušků. "Kiessling je ikona klubu. Na začátku to ale neměl jednoduché, nakonec se vypracoval v legendu klubu. Jsem s ním taky v kontaktu," prozradil.

Na celkového vítěze bundesligy ovšem Kadlec odhaduje Bayern Mnichov. "Říct cokoli jiného by bylo troufalé. Zajímavé ale je, že do poloviny sezony bývá liga vyrovnaná. Loni tam bylo Lipsko, Dortmund… Ale Bayern nakonec vyhraje s přehledem, umí zvládnout druhou půli sezony, i když na začátku má třeba krizi," uznává bývalý hráč Sparty či české reprezentace.

"Bundesligu vždycky sleduju. Budu Leverkusen sledovat o to víc, budu samozřejmě Šikymu na dálku držet palce," těší se na úvodní utkání Leverkusenu s Wolfsburgem Kadlec.