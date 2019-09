Buďte zticha, nabádá Lineker. Podle něj ambiciózní rodiče ničí vztah dětí k fotbalu

Bývalý anglický fotbalový reprezentant Gary Lineker vyčinil rodičům, které potkává na stadionech v Anglii. Podle něj svými přehnanými nároky vzbuzují v dětech strach.

Lineker často glosuje dění v reprezentaci a předních anglických klubech. Tentokrát ovšem jeho kritika směřuje především k mládežnickým kategoriím. Nelíbí se mu chování rodičů na trénincích a zápasech dětí.

"Postávám u hřišť docela často a slýchávám rodiče, jak křičí na své děti. Přitom 99,9 % z toho jsou úplné kraviny," nadzvedlo Linekera v podcastu Don’t Tell Me The Score. "Ničí tím své děti," dodal.

Hovořil především o nejnižších fotbalových úrovních, takzvaných grassroots. Jenže právě na mládežnických kategoriích stojí členská základna každé fotbalové asociace. Lineker se obává, že příliš ambiciózní rodiče mohou dítě od sportu odradit.

"Fotbal nemůžete hrát se strachem, protože pak hrajete hůř," myslí si. "Pro fotbal musíte mít vášeň. Co jiného vám může v životě dát takovou dávku adrenalinu než sport?" pokračoval ve své kritice.

"Rodiče to berou příliš vážně. Nejlepší by bylo, kdyby rodiče byli zticha a nechali své děti prostě hrát," pokračoval Lineker.

Bývalý hráč Leicesteru, Barcelony, Evertonu a Tottenhamu považuje přístup některých rodičů za škodlivý, protože fotbal je pro ně podle něj příliš důležitý.

Popsal i konkrétní situaci, které byl svědkem. "Viděl jsem i rodiče chodit po trávníku. Jeden dokonce chytil syna za límec a křičel: pokud nebudeš hrát líp, nic z tebe nebude," vzpomínal. "Říkal jsem si: Chlape, takhle z něj stejně taky hvězda nebude. Buď v pohodě a nech ho prostě hrát."

Anglická fotbalová asociace už loni spustila kampaň, která má šířit osvětu a výskyt nežádoucího chování u hřišť snížit. "Sport je opravdové drama. Je pro nás důležitý, ale občas to trochu přeháníme," dodal Lineker.