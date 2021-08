Budeme znovu psát historii, řekl Ronaldo. Návrat do United věnoval Fergusonovi

Za splněný sen označil portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo přestup z Juventusu do Manchesteru United. Návrat na Old Trafford věnoval bývalému trenérovi "Rudých ďáblů" Alexi Fergusonovi.

Ronaldo se do United vrátil v pátek a dnes s klubem podepsal dvouletou smlouvu. "Každý, kdo mě zná, ví, že Manchester United miluji," napsal šestatřicetiletý útočník na Instagramu.

Za manchesterský celek už nastupoval v letech 2003 až 2009, získal s ním tři tituly a přidal i vítězství v Lize mistrů. "Byly to neuvěřitelné roky, které se do historie klubu zapsaly zlatým písmem," uvedl.

"Těžko popsat, co cítím, když vidím, jak celý svět sleduje můj návrat. Je to jako splněný sen po těch letech, co jsem proti United nastupoval jako soupeř. Ale i tehdy jsem klub miloval a respektoval jeho fanoušky," uvedl Ronaldo.

Ronaldo připomněl, že za hvězdnou kariéru, během které mimo jiné pětkrát získal Zlatý míč a s Realem Madrid čtyřikrát triumfoval v Lize mistrů, vděčí právě United.

"Můj první titul, můj první pohár, první pozvánka do portugalské reprezentace, první triumf v Lize mistrů, první Zlatá kopačka a první Zlatý míč, to všechno vzešlo z mého výjimečného spojení s Rudými ďábly," uvedl.

"Společně jsme psali historii a teď ji budeme psát znovu. To vám slibuji," prohlásil Ronaldo a přidal vzkaz pro devětasedmdesátiletého Fergusona, který ho v roce 2003 na Old Trafford přivedl a roli sehrál i nyní při jeho návratu: "P. S. Tohle je pro vás, Sire Alexi."