Budeme lepší než loni. Barák se pod novým koučem rozstřílel a s Veronou míří vzhůru

Mazáckou trefou do sítě Empoli proskočil do desítky nejlepších střelců Serie A, svými ofenzivními výkony táhne Veronu vzhůru tabulkou. Antonín Barák zažívá v Itálii skvělé období, umocněné nástupem nového trenéra Igora Tudora k týmu. "Je pro nás super a projevuje se to i na výsledcích," pochvaluje si šestadvacetiletý záložník.

Ten gól vypadal jednoduše. Antonín Barák si seběhl před branku, pohlídal si odstup od obránce a dobře umístěnou hlavičkou sklepl centr z levého křídla ke vzdálenější tyči. Veronu, která měla v prvním poločase se soupeřem z Empoli hodně práce, vedoucím gólem krátce po změně stran uklidnil. A když protivník skóre srovnal a sahal po bodu, zaúřadoval Barák znovu. V nastaveném čase zatáhl míč zprava do vápna, prostrčil přes obránce Adrienu Tamezemu a ten dal vítězný gól. Český reprezentační záložník byl u všeho podstatného. Kromě gólových akcí ohrozil branku soupeře ještě jednou nebezpečnou hlavičkou a celou dobu táhl ofenzivu svého mužstva. Jeho výkon v nedělním utkání Serie A zaujal italské novináře natolik, že Baráka zařadili do sestavy kola. A vyhlásili ho mužem zápasu. Hellas Verona - Empoli 2:1 (Serie A 2021/22) | Video: Youtube.com "Všechno si sedlo, jsme na tom lépe než loni," zhodnotil Barák úspěšné vystoupení pro Aktuálně.cz. Svým výkonem podtrhl našlápnutou formu mužstva. Verona je pět zápasů bez porážky a po úspěšných výsledcích proti top týmům může pomýšlet na posun k pohárovým příčkám. V posledních kolech dokázala remizovat na hřišti vedoucí Neapole a porazit Juventus. Už v září navíc přehrála AS Řím vedený portugalským koučem José Mourinhem. "Letos máme velmi silné mužstvo. Určitě to můžeme dotáhnout k lepšímu výsledku než v minulém ročníku," uvedl Barák. Loňský ročník Verona zakončila na desátém místě, když dokázala sehrát úspěšné partie s favority a trápit mnohem silnější soupeře. Herní tvář klubu vtiskl trenér Ivan Jurić, zastánce systému, kterým se prezentuje Atalanta Bergamo. "Byli jsme jediní, kdo hraje jako oni," přirovnal Barák svůj tým k Atalantě, která se skromným rozpočtem dlouhodobě konkuruje bohatým velkoklubům na čele ligy. Jenže Jurić v létě odešel do FC Turín, a vstup do nového ročníku Verona nezvládla. Prohrála úvodní tři zápasy a vedení rychle odvolalo nového kouče Eusebia Di Franceska. Na lavičku tak v usedl v krátkém sledu už třetí trenér, Igor Tudor, v loňském ročníku asistent Andrey Pirla v Juventusu. Související Barák v Itálii zazářil. Byl u obou gólů Verony proti Empoli, je v top 10 střelců ligy "Změna určitě pomohla," prohlásil Barák. "Současný trenér je pro nás super, typy hráčů, které máme, mu vyloženě sedí do systému. A projevuje se to na výsledcích," popsal s tím, že Tudor vyznává podobný herní styl jako Jurić. "Jsou tu nějaké malé odlišnosti, ale základ je stejný," řekl. Po změně na lavičce nasbírala Verona 19 bodů z deseti zápasů. Podlehla přitom jen jednou, po vyrovnaném boji na San Siru domácímu AC Milan, tedy týmu, který soupeří s Neapolí o první místo v tabulce. A Barák je jedním z nejdůležitějších hráčů sestavy. Patří k tahounům ofenzivy a gólové produktivity. S pěti vstřelenými brankami se po nedělním utkání dostal mezi desítku nejlepších střelců Serie A. Tu vede kanonýr Ciro Immobile z Lazia s deseti góly. Barák může svůj účet rozšířit už v sobotu v Janově proti trápící se Sampdorii. Bývalý hráč Příbrami a Slavie Praha tak ve 26 letech figuruje mezi výraznými postavami italské ligy, jedné ze čtyř nejlepších soutěží Evropy. Dál se přitom chce učit a zlepšovat. V týmu je pro něj vzorem 35letý portugalský záložník Miguel Veloso. "Je to obrovsky zkušený fotbalista. Obdivuji jeho herní myšlení a učím se od něj. Je zajímavé se s takovými hráči konfrontovat," prohlásil český reprezentant.