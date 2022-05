Brighton - West Ham. Kladiváři hrají v posledním kole o Evropskou ligu

Pátá sezona v Premier League je pro Brighton tou nejúspěšnější. Do posledního zápasu nastupuje z desáté pozice, kterou může za jistých okolností o další dvě příčky vylepšit. Racci před čtrnácti dny šokovali čtyřgólovým přídělem Manchester United. Z hřiště zachraňujícího se Leedsu si následně odvezli remízu 1:1. Mužstvo Grahama Pottera těží především z fungující defenzivy. Co do počtu vstřelených branek naopak patří mezi nejslabší. V 37 kolech dal Brighton 39 branek. Osmkrát se dosud trefili Leandro Trossard a Neal Maupay.