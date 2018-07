Brazilec Paulinho se z Barcelony vrací do čínského Kuang-čou

před 1 hodinou

Brazilský fotbalový reprezentant Paulinho se po roce vrací do čínského klubu Kuang-čou Evergrande, kde bude hostovat z Barcelony. Součástí dohody je i povinná opce na přestup. Výše přestupní částky nebyla zveřejněna, ale katalánskému celku by se mělo vrátit 40 milionů eur (asi jedna miliarda korun), které za Paulinha loni zaplatil. Devětadvacetiletý Paulinho poprvé zamířil do Kuang-čou v roce 2015 z Tottenhamu. Za tři sezony odehrál za čínský klub 95 soutěžních zápasů a dal v nich 28 branek. Loni posílil Barcelonu a ve 49 duelech nastřílel devět gólů. Vybojoval si i nominaci na mistrovství světa, kde naskočil do všech pěti zápasů Brazílie v základní sestavě a dal jeden gól.

autor: ČTK | před 1 hodinou