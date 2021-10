Bonucci prozradil, proč to Juventusu s Ronaldem nešlo. Chyběla pokora i obětování

Cristiano Ronaldo během tří let pomohl fotbalovému Juventusu více než stovkou gólů, ale na kýžené vítězství v Lize mistrů s týmem nedosáhl. Před letním návratem do Manchesteru United se hovořilo o jeho údajné náladovosti a vlivu na kabinu turínského velkoklubu. Obránce Leonardo Bonucci teď poodhalil, jak to s angažmá portugalské hvězdy v Itálii bylo.

Po dvanácti sezonách se Ronaldo vrátil do Manchesteru United a okamžitě okouzlil příznivce "Rudých ďáblů", kteří si už už zoufali, že jejich idol oblékne dres rivala ze City.

Předtím strávil fenomenální Portugalec tři roky v Juventusu, za který vstřelil 101 gólů ve 134 zápasech. Klubu ovšem k vytoužené výhře v Lize mistrů nepomohl a domácí úspěchy "Staré dámě" ke spokojenosti stačit nemohly. Navíc v poslední sezoně skončila i v Serii A až čtvrtá.

Za tři roky se v Turíně vystřídali tři trenéři, ale ani častá změna na lavičce nedala týmu potřebný impuls. To, že bianconeri vzpruhu potřebovali jako sůl, potvrdil nyní i veterán Leonardo Bonucci.

"Začali jsme si podvědomě myslet, že už jenom Ronaldova přítomnost nám zaručí vítězství," uznal letošní italský mistr Evropy.

Ronaldovi se angažmá v Itálii osobně povedlo, pokud jde o nastřílené góly. Z týmového hlediska už ovšem zdaleka tak úspěšné nebylo. Na mužstvu ležela deka a podle Bonucciho byl příčinou paradoxně muž, který svými trefami často zachraňoval výsledek.

"To byl ten důvod. Představa, že jeden hráč, i když je nejlepší na světě, může Juventusu zaručit vítězství v každém zápase," prozradil Bonucci webu The Athletic.

Zdůraznil přitom, že aura CR7 byla znát na každém kroku. "Už jenom tréninky s ním nám daly něco navíc, ale podvědomě na něj hráči moc spoléhali,” zopakoval čtyřiatřicetiletý rodák z Viterba.

"Přestali jsme plnit naši každodenní práci. Chyběla nám pokora, obětování a touha hrát jeden za druhého každý den. Myslím, že v posledních letech to bylo opravdu vidět," popsal Bonucci.

Proto na konci minulé sezony dokonce hrozilo, že Juventus bude v novém ročníku bez Ligy mistrů. Tu si nakonec "Stará dáma" zajistila až v samotném závěru Serie A.

"Minulou sezonu jsme zachránili, protože se z nás stal znovu tým. Pokud byste do šatny před zápasem hodili třísku, okamžitě by shořela díky elektřině, co tam žhnula," vyprávěl Bonucci.

"To nám chybělo. Do té doby jsme to nejspíš brali jako zaručené, že dáme Cristianovi míč a on nám zařídí vítězství. Jenže Ronaldo nás potřeboval stejně tak, jako jsme my potřebovali jeho," vysvětlil zkušený zadák.

"Musí to být něco za něco, protože tým povznáší jednotlivce, a to i když je to nejlepší hráč na planetě," dodal.

O Ronaldově nepohodě v Juventusu se na jaře často spekulovalo. Přestože vedení klubu vytrvale odmítalo, že by měl Turín opustit před koncem smlouvy v roce 2022, zamířil v létě do Manchesteru. A v dresu United ukazuje, že ze svých střeleckých schopnostech nic neztratil.

Hned při obnovené premiéře dvěma góly rozhodl o výhře nad Newcastlem a ve středu vítěznou trefou v nastaveném čase zajistil "Rudým ďáblům" důležitý triumf nad Villarrealem v Lize mistrů.