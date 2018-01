Bolta v březnu čekají testy ve fotbalové Borussii Dortmund

před 2 hodinami

Londýn - Světového rekordmana na stovce a dvoustovce Usaina Bolta čekají v březnu fotbalové testy v bundesligové Borussii Dortmund. Pak se rozhodne, zda se do fotbalu vrhne naplno. Jeho snem je zahrát si za Manchester United, o čemž už mluvil i s bývalým dlouholetým trenérem "Rudých ďáblů" Alexem Fergusonem.

Osminásobný olympijský šampion Bolt se už úplně zotavil ze zranění zadního stehenního svalu, kvůli kterému nedoběhl do cíle štafety při loňském mistrovství světa v Londýně. A připravuje se na zkoušku svých fotbalových dovedností. "V březnu absolvuji testy v Dortmundu a podle toho se uvidí, co udělám se svou kariérou, jakým směrem se bude ubírat. Pokud řeknou, že jsem dobrý a potřebuju jen trochu tréninku, půjdu do toho," řekl jednatřicetiletý Jamajčan britskému listu Sunday Express.

Z blížící se fotbalové prověrky je nervózní. "Nebývám nervózní, ale tohle je jiné, teď je to fotbal. Bylo to to samé, když jsem začínal s atletikou. Chvíli jsem býval nervózní, ale jakmile jsem si zvykl na publikum, lidi a všechny okolo, všechno se usadilo," řekl legendární sprinter.

Fotbalové testy v Borussii zprostředkovala společnost vyrábějící sportovní zboží, která sponzoruje jeho i německý fotbalový velkoklub. Boltovo fotbalové srdce ale patří jinému týmu. "Jedním z mých největších snů je podepsat v Manchesteru United. Pokud v Dortmundu řeknou, že jsem dost dobrý, tak se na to vrhnu a budu tvrdě trénovat. Mluvil jsem s Alexem Fergusonem a řekl jsem mu, že by se mohl přimluvit. Řekl mi, že když budu připravený, tak uvidí, co bude moci udělat," dodal.

