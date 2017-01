Bolt v euforii z výhry Manchesteru volal do klubové televize, moderátorka mu nevěřila

před 46 minutami

Bolt překvapil moderátorku, jež původně netušila, že skutečně mluví s nejrychlejším mužem planety.

Manchester - Vítězný obrat fotbalistů Manchesteru United v silvestrovském utkání proti Middlesbrough nadchnul jejich slavného fanouška Usaina Bolta natolik, že zavolal do studia během pozápasového programu na klubové televizi. Překvapil tak moderátorku, jež původně netušila, že skutečně mluví s nejrychlejším mužem planety.

Svěřenci trenéra Josého Mourinha v sobotním duelu Premier League prohrávali a dlouho marně dobývali branku Middlesbrough. Nakonec ale rozjásali fanoušky na Old Trafford i u televize svými góly v 85. minutě Anthony Martial a o minutu později Paul Pogba.

Vítězství 2:1 zjevně nadchlo i devítinásobného olympijského vítěze Bolta, jenž se musel o svou radost podělit s ostatními. Moderátorka vysílání klubové televize Mandy Henryová ho ohlásila pouze jako jednoho z dalších volajících, "Usaina z Jamajky", a spíše v žertu se ptala: "Ale není to Usain Bolt, že ne?"

Slavný sprinter ji však vyvedl z omylu. "Tady Usain Bolt," řekl svým typickým hlubokým hlasem a pak už pěl pouze chválu na své milované "Rudé ďábly". "Poradili si s tím zápasem jako staří dobří Manchester United. Tlačili a vytrvali, přesně ve stylu United. Bylo to skvělý zápas a mám z toho ohromnou radost," uvedl třicetiletý atlet.

Bolt později ještě na twitteru potvrdil, že do vysílání telefonoval skutečně on, na což Henryová reagovala: "Promiň, Usaine - nevěřili jsme, že jsi to skutečně ty! Užij si oslavy Nového roku na Jamajce a zavolej zase po West Hamu v pondělí večer!"

Bolt volá do studia Manchester United TV | Video: Sport

autor: ČTK | před 46 minutami