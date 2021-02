Bolí to, prohlásil Mourinho. Neuvěřitelnou sérii mu uťala kontroverzní penalta

V kariéře odkoučoval 327 domácích utkání, vedl Porto, Chelsea, Real Madrid, Inter Milán či Manchester United. Až v Tottenhamu se však fotbalovému trenérovi Josému Mourinhovi stalo, že prohrál dva zápasy na vlastním hřišti za sebou. Ve čtvrtek podlehl ve šlágru anglické Premier League brankou ze sporné penalty 0:1 Chelsea.

"Zápas rozhodla penalta, která nebyla penaltou. Nebyla to ani nebezpečná gólová situace," hodnotil Mourinho souboj domácího Erica Diera s Timem Wernerem z 23. minuty.

Rozhodčí Andre Marriner po něm nařídil pokutový kop, který proměnil Jorginho. "Je těžké přijmout, když prohrajeme takovým způsobem. Docela to bolí," prohlásil proslulý portugalský stratég, jenž po závěrečném hvizdu se sudím dlouze diskutoval.

"Považuju Marrinera za jednoho z nejlepších rozhodčích v Premier League, obdivuju ho, máme spolu dobrý vztah. To mě staví do dobré pozice, abych mu řekl, že se mi nelíbil jeho výkon," vysvětloval bývalý kouč Chelsea.

Tottenham, který před duelem s Chelsea podlehl doma 1:3 Liverpoolu, měl i bez zraněného kanonýra Harryho Kanea po změně stran šance, ale žádnou neproměnil. Nejblíže vyrovnání byl v 87. minutě Carlos Vinícius, jenž hlavičkoval o kousek vedle, v nastavení z vyložené pozice přestřelil Son Heung-min.

"V prvním poločase jsme si toho moc nevytvořili a trochu se trápili. Ve druhé půli to bylo jiné a Lucas s Lamelou pomohli změnit dynamiku. Mám pocit, že jsme byli spolu až do konce, což je pozitivní a pomůže nám to," zadoufal Mourinho.

Mezi domácí neúspěchy se vklínila ještě prohra 0:1 v Brightonu a Tottenham nyní klesl až na osmou pozici v tabulce, přitom ještě v prosinci soutěž vedl.

Naopak Mourinhův protějšek Thomas Tuchel zářil, začátek angažmá u Chelsea se mu povedl. V prvních třech zápasech neprohrál a dokonce nedostal ani gól, což se před ním povedlo v klubu právě jen Mourinhovi.

"Není to o mých metodách. Líbí se mi přístup, tým, potenciál. Jsou to fajn kluci, velmi dobrá parta a jsou otevření. Je radost s nimi pracovat," odmítal zásluhy Tuchel, který na konci ledna nahradil odvolaného Franka Lamparda. "Máme velkou podporu v celém klubu. Můj začátek byl rychlý, ale snadný, protože se tu cítím být velice vítaným," doplnil Tuchel.

"Bránili jsme aktivně a statečně. Bylo to zasloužené vítězství i čisté konto," komentoval bývalý trenér Paris St. Germain, Dortmundu nebo Mohuče výhru nad Spurs.

"V prvním poločase jsme byli velmi dobří, dominantní a silní s míčem. Dařily se nám protiútoky a nebezpečného soupeře do nich nepouštěli. Chyběla nám jenom větší chladnokrevnost v šestnáctce. Ve druhé půli jsme trochu trpěli, ale nikdy neztratili půdu pod nohami. Musíme si vytvářet víc gólových šancí, to je mým cílem a úkolem," doplnil Tuchel.