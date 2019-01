Bitva Guardioly s Kloppem pobláznila Anglii. Neuvěřitelný zápas, říkají bývalí hráči

před 7 minutami

Potkali se aktuálně dva největší kandidáti na titul v Premier League. Manchester City doma vyzval od května neporažený Liverpool. Hosté měli před zápasem náskok sedmi bodů. Citizens ovšem vyhráli a v tabulce se přiblížili svému soupeři. Trenér Pep Guardiola slavil triumf nad svým sokem Jürgenem Kloppem.

O této bitvě se na ostrovech psalo a mluvilo dlouho dopředu. Pokud by Liverpool býval vyhrál, měl by na čele tabulky náskok deseti bodů na City. To se ale nestalo.

Pep Guardiola červený vlak se strojvůdcem Jürgenem Kloppem zastavil výhrou 2:1 a v Anglii se o zápase píše jako o jednom z nejúžasnějších v historii.

Guardiola zářil. "Pro nás to bylo jako finále. Věděli jsme, že když prohrajeme, je téměř po nadějích na titul," přiznal pro SkySports. "Ale pořád musíme mít na paměti, že Liverpool vede tabulku o čtyři body," dodal.

Bývalý záložník Michael Brown, který za City odehrál v 90. letech 88 zápasů měl pro utkání jen slova chvály. "Neuvěřitelný zápas, jaký stadion Etihad nejspíš nikdy předtím nezažil," líčil nadšeně pro BBC. "Hrálo se na maximum od první minuty. Radost takový zápas sledovat."

Stejně nadšený byl i Chris Waddle, bývalý hráč Tottenhamu nebo anglické reprezentace. "City hrálo jako nikdy předtím, byli hodně agresivní. Ukázalo se tak, že dokážou hrát podobně jako Liverpool, i když to není jejich styl. Důležitý zápas pro boj o titul," zhodnotil.

Trenéra Liverpoolu Kloppa mrzely především neproměněné šance. "Mané trefil tyč. Měli jsem několik gólových šancí," připomněl. "Sané bohužel pro nás z podobného místa, odkud jsme měli šanci my, skóroval."

Už v 18. minutě John Stones velmi pohotovým skluzem dokázal míč o centimetry (jak potvrdila i goal-line technologie) vykopnout z brankové čády. Salahův pokus ze závěru utkání zase vyrazil Ederson.

Kloppovo hodnocení hry bylo střízlivé. "Každý musel cítit, že místy jsme se dostávali pod velký tlak. Na druhou stranu jsem rád, že jsme se z něj dokázali vymanit a sami soupeře zatlačit," vracel se k průběhu utkání.

Kloppa hodně rozezlila situace, která se odehrála po půlhodině hry. Vincent Kompany ostře skluzoval proti Mohamedu Salahovi a rozhodčí mu udělil žlutou kartu. "Mám Kompanyho rád, je to skvělý hráč. Jak to ale nemohla být červená karta? Byl to poslední hráč a takto do něj zajel. Kdyby ho trefil jen o trochu víc, nezahrál by si do konce sezony," neodpustil si rýpnutí Klopp.

A nebyl by to Klopp, aby nešel proti proudu. "Myslím si, že ani pro jeden tým to nebyl nejlepší zápas sezony. Navzájem jsme si to hodně ztížili. Mám vysoké nároky a mohli jsme rozhodně hrát lépe, ale nikdy nemůžete dominovat ve všech zápasech. Jen je škoda, že s trochou štěstí to mohlo být 2:2," dodal svůj názor.

Jenže Liverpool nevyrovnal a poprvé od května v Premier League prohrál. Historicky poprvé tak tabulku vede tým jen o čtyři body, i když ztratil v průběhu sezony (zatím odehráno 21 kol) jen devět bodů.

Jasněji může být už v dalším kole. Liverpool míří do Brightonu, City doma uvítá Wolverhampton.