Běžící muž Souček okouzlil trenéry. Něco podobného ve West Hamu neviděli šest let

Přestože výkon Tomáše Součka v minulém duelu na hřišti Manchesteru City nebyl hodnocen vyloženě pozitivně, členové trenérského štábu West Hamu United si spokojeně mnou ruce. Český záložník je okouzlil svými běžeckými statistikami.

Souček minulou středu na Etihad Stadium nebyl příliš vidět, směrem dopředu neznamenal prakticky žádné nebezpečí a zapadl do bídného výkonu Hammers, kteří ani jednou nevystřelili na branku. Navíc se nachomýtl k oběma gólům Citizens.

Přesto ale udělal velký dojem na trenéry londýnského klubu. Ty překvapilo číslo, které u Součka po utkání objevili v kolonce naběhaných kilometrů. Kmenový hráč pražské Slavie naběhal přes 13,1 kilometru, tedy více než osm mil.

"Tomáš naběhal víc než kterýkoli hráč West Hamu za posledních šest let," nevěřil vlastním očím manažer David Moyes. "Pro někoho, kdo se právě připojil k týmu, je to neuvěřitelná statistika. Samozřejmě, že to není jen o běhání, ale je to důležitá součást, která stoprocentně pomáhá," dodal v rozhovoru pro The Sun.

Moyes si i proto za Součkovým příchodem stojí a má pro něj jen slova chvály. "Věděli jsme o jeho síle. Mluvili jsme o tom, že potřebujeme nějaké nohy, o něco víc energie, běhání, pokrývání velkého prostoru," vyjmenoval.

Zároveň ale připomněl, že od vytáhlého Čecha očekává jako nadstavbu ofenzivní příspěvek včetně gólů. I proto ho zatím ve středové formaci Kladivářů staví nejvýš, záda Součkovi kryjí Declan Rice a Mark Noble.

"Tomáš je hrozbou pro branku soupeře. Proti Brightonu měl pár dobrých šancí a na Manchesteru City byl málem na konci jedné z nich," všiml si Moyes, který přiznal, že jej ohromily Součkovy výkony v Lize mistrů, kde skóroval proti Dortmundu i Interu Milán a jeho statistiky ve všech šesti zápasech byly působivé.

Podle rodáka z Glasgow může být právě Souček důležitým faktorem kýženého vzestupu WHU. Klub z východního Londýna vyhrál naposledy na Nový rok při Moyesově premiéře na lavičce - 4:0 nad Bournemouthem. Od té doby v šesti zápasech jen dvakrát remizoval, doma s Evertonem a Brightonem.

"Jsme v těžkém období, ale snažíme se sbírat pozitiva. Doufáme, že jeden nebo dva mladí hráči budou mít ten rozhodující vliv. A Tomáš mladý je. Podle mě už ukázal, co nám může přinést," doplnil Moyes.

Na služby čtyřiadvacetiletého středopolaře tak bude spoléhat i v pondělí večer, kdy Hammers čeká další extrémně těžký duel na hřišti suverénního Liverpoolu. "Dokonce i tenhle zápas musíme vzít jako příležitost," burcoval trenér.

Liverpool v minulém týdnu prohrál v Lize mistrů na hřišti Atlética Madrid a právě z tohoto utkání si Moyes chce vzít příklad.

Bránit jako Atlético Diega Simeoneho je samozřejmě lákavé, u West Hamu ale takové proklamace nyní mohou působit lehce absurdně. V devíti soutěžních utkáních pod Moyesem West Ham inkasoval čtrnáct branek.

Kouč je ale pozitivní a cítí blížící se změny.

"Myslím si, že začínáme bránit o dost lépe. Už nejsme tak doširoka otevření, jako jsme byli v minulosti. Ale inkasujeme dost gólů ze standardek, což je zklamáním," podotkl.

Podle Moyese se tým musí zlepšit především na míči, v disciplíně hráčů nevidí problém. Jak si jeho mužstvo a Tomáš Souček povedou na Anfield Road můžete sledovat v pondělí večer v online reportáži na Aktuálně.cz.